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        Haberler Spor Transfer Jhon Duran transferinin perde arkası ortaya çıktı! - Futbol Haberleri

        Jhon Duran transferinin perde arkası ortaya çıktı!

        Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve Jhon Duran'ın menajeri Jonathan Herrera, Kolombiyalı golcünün transfer sürecinin perde arkasını anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 12:56 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:56
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        Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Jhon Duran transferiyle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı futbolcunun menajeri Jonathan Herrera da transfer süreciyle ilgili konuştu.

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        "TEKLİFLER VARDI AMA PROJEYE İNANDIK"

        Jhon Duran'ın menajeri Jonathan Herrera: "Bütün bu süreç için başkan Ali Koç ve sportif direktör Devin Özek'e ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Proje bizi ikna etti ve oyuncu için en iyi seçeneğin bu olacağını düşündük. Kulüp, bize projelerini anlattı. Mourinho da önemli bir etkendi.

        Pek çok teklif vardı farklı ülkelerden ama biz burada bize anlatılan projeye inandık. Bu kulübün gerçekten hedeflerinin olduğunu bize gösterdiler. Duran da hedefleri olan ve kazanmak isteyen bir oyuncu. Bu noktada kulüple hedefleri uyuştu.

        Fenerbahçe, çok büyük bir kulüp. Bize göre Türkiye'nin en büyük kulübü. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacaklar ve Jhon da her zaman en üst seviyede oynamak isteyen bir oyuncu."

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        "YAŞ GRUBUNDA EN İYİ 9'LARDAN"

        Jonathan Herrera: "Duran, çok mutlu. Bu kararı ailesi ile birlikte aldık. Kendisi için iyi bir fırsat olduğunu biliyor. Hırslı ve takıma katılmak için sabırsızlanıyor. Onun için iyi bir adım olacağını düşünüyor.

        Takıma çok yardım edeceğini düşünüyorum. Mourinho ile çalışmak onun için önemli. Eminim her şey çok güzel olacak ve takım hedeflediği şampiyonluğu ulaşacak.

        Jhon Duran, kendi yaş grubunun en iyi 9 numaralarından biri."

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        "TRANSFERİN MÜMKÜN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORDUK"

        Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek: "Benim için ilk andan itibaren pozitif duygulara sahiptim. Olabileceğini düşünüyordum. Fenerbahçe, büyük bir kulüp.

        Üst düzey bir teknik direktörümüz ve projemiz var. Bu transferin mümkün olabileceğini düşünüyorduk. Biz oraya gittik ve her şeyi yaptık. Ondan sonra da bu transfer gerçekleşti."

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        "DURAN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

        Devin Özek: "Jhon Duran, çok önemli bir oyuncu. Bizler aç ve dinamik oyuncular istiyoruz takıma. Bunun için çok çalışıyoruz. Duran da böyle bir oyuncu. Jhon ile iyi bir başlangıç yaptık. Takımı geliştirmek için de elimizden geleni yapıyoruz."

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