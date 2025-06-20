Joao Mario'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı!
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı isimler arasında yer alan Joao Mario'ya Suudi Arabistan'dan sürpriz talibi çıktı.
Giriş: 20.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:06
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Beşiktaş'la sözleşmesi devam etse de yeni sezon planları arasında yer almayan Joao Mario konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gönderilecekler listesine eklediği Joao Mario'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı.
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Al-Fateh başta olmak üzere Arap Yarımadası'ndan birkaç takımın tecrübeli futbolcuya ilgisinin olduğu ve teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.