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        Haberler Spor Transfer Joao Mario'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı! - Futbol Haberleri

        Joao Mario'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı!

        Beşiktaş'ın gözden çıkardığı isimler arasında yer alan Joao Mario'ya Suudi Arabistan'dan sürpriz talibi çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:06
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        Beşiktaş'la sözleşmesi devam etse de yeni sezon planları arasında yer almayan Joao Mario konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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        Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gönderilecekler listesine eklediği Joao Mario'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

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        Al-Fateh başta olmak üzere Arap Yarımadası'ndan birkaç takımın tecrübeli futbolcuya ilgisinin olduğu ve teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.

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        Tekliflerin olgunlaşmasını bekleyen Beşiktaş ise uygun bir önerinin olması halinde Joao Mario ile ayrılığa sıcak bakıyor.

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