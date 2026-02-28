Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Joao Pereira: Galatasaray'la kafa kafaya mücadele verdik - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Joao Pereira: Galatasaray'la kafa kafaya mücadele verdik

        Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 16 takımından birisiyle oynadık. Onların sahasında kafa kafaya mücadele verdik. Takımımla gurur duyuyorum. Sonuç iyi değil ama maçı izleyenler oyunun kalitesini görmüştür" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 23:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "G.Saray'la kafa kafaya mücadele verdik"

        Süper Lig’in 24’üncü haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. İyi oynarken kalelerinde hak etmedikleri bir gol gördüklerini belirten Portekizli teknik adam, “Çok iyi bir maç izledik. Hem Galatasaray hem biz hem de hakemler iyi performans gösterdi. İyi başladık. İlk pozisyonu bulduk. İyi oynarken duraklamalarda gol yedik. Bu golü hak etmediğimizi düşünüyorum ama futbolda bunlar oluyor. İkinci yarıya da iyi başladık. 1-1’i de bulduk. Galatasaray iyi, kalitesi yüksek bir takım. İkinci golü buldular. Biz 2-2’yi bulacakken 3-1 oldu. Futbol oynamaya çalışan bir takım olduğumuz için böyle şeyler olabiliyor. Şampiyonlar Ligi’nin en iyi 16 takımından birisiyle oynadık. Onların sahasında kafa kafaya mücadele verdik. Takımımla gurur duyuyorum. Sonuç iyi değil ama maçı izleyenler oyunun kalitesini görmüştür. Oyuncularım antrenmanda çalıştığımız şeyleri sahaya yansıtmaya çalıştılar. Bazı anlarda Galatasaray’a zorluk çıkarttığımızı düşünüyorum. Sonuçtan memnun değilim ama futbolda bunlar oluyor” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "BUGÜN MAÇTA PERFORMANS ANLAMINDA ÇOK FARK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

        Hafta içinde Türkiye Kupası’nda yeniden Galatasaray ile karşılaşacakları ve o karşılaşmada neyi değiştirmeleri gerektiği yönünde gelen soru üzerine Pereira, “Analiz edeceğiz. Neyi iyi yapabiliriz, neyi geliştirebiliriz diye. Karşımızda iyi bir takım var. Bugün maçta performans anlamında çok fark olduğunu düşünmüyorum. Mücadele anlamında da öyle. 3-1’lik skor kolay bir galibiyet gibi gözükebilir dışarıdan ama bence öyle değildi. Sahada kontrol edemediğiniz şeyler oluyor. Oyuncularım sahada ne istediysem yaptılar” şeklinde konuştu.

        "OYUNCULARIMIZIN SAHADA NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ ANLAMASI BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

        Pozitif bir oyun oynadıklarını ancak bunun bazen sonuca yansımadığını söyleyen Joao Pereira, “Bazı kritik anlarda istediklerimizi yapamıyoruz. Sebebi bu olabilir. Bugün duraklamalarda yediğimiz gol gibi. Bunun önüne geçebilirdik. Oyuncularımızın sahada ne yapması gerektiğini anlaması benim için önemli. Bir penaltı oluyor, pas hatası oluyor bunu kontrol edemiyorsunuz. Burada Alanya maçlarını izlerken keyif alıyoruz dediniz. Maç kazanamazsak benim geleceğim ne olur bilmiyorum. Gelecek için iyi sinyaller verdiğimizi düşünüyorum. Kötü oynarken bir maç kazanırsınız ama ileride sıkıntı yaşayabilirsiniz” diye konuştu.

        Galatasaray hata yapmadı!
        Galatasaray hata yapmadı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Dubai'de patlama sesleri

        Kuveyt Uluslararası Havalimanı, dron ile hedef alınırken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde patlama sesleri duyuldu. BAE Savunma Bakanlığı, İran'a ait dron ve füze saldırısının önlendiğini bildirdi. Dubai'de 4 kişinin yaralandığı bildirilirken, kentin dron ile hedef alındığı aktarıldı. Ku...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddia: Ali Hamaney hayatını kaybetti
        İddia: Ali Hamaney hayatını kaybetti
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Galatasaray hata yapmadı!
        Galatasaray hata yapmadı!
        G.Saray, ligde iç sahada kaybetmiyor!
        G.Saray, ligde iç sahada kaybetmiyor!
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!