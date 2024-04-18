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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Jonjo Shelvey açıkladı: Teklif gelirse oturur konuşuruz - Çaykur Rizespor Haberleri

        Jonjo Shelvey açıkladı: Teklif gelirse oturur konuşuruz

        Çaykur Rizespor'un İngiliz oyuncusu Jonjo Shelvey önemli açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 13:05 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:05
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        Shelvey: Teklif gelirse oturur konuşuruz
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un İngiliz oyuncusu Jonjo Shelvey, liderliğin doğasında olduğunu belirterek, "Sahada her zaman en iyisini vermeye ve sorumluluk almaya çalışıyorum. Bu doğrultuda oynarken takım arkadaşlarım bana bu yolu açıyor." dedi.

        Shelvey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu, Rize'deki futbol ortamının çok değerli olduğunu söyledi.

        Deneyimli orta saha oyuncusu, Rize'ye uyum sağlamakta zorlanmadığını, genç ve dinamik bir takımda liderlik yapmanın kendisini mutlu ettiğini anlatarak, "Liderlik benim doğamda olan bir şey. Sahada her zaman en iyisini vermeye ve sorumluluk almaya çalışıyorum. Bu doğrultuda oynarken takım arkadaşlarım bana bu yolu açıyor. Birlikte çok güzel bir kimya oluşturduk. Başarıya giden yolda uyum çok değerli." diye konuştu.

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        İngiliz oyuncu, genç bir takımda oynamanın kendisini heyecanlandırdığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Genç oyuncuları bıraksanız bütün gün koşacaklar. Ne yazık ki ben yaştan dolayı fizik olarak o durumda değilim. Yıllar içerisinde edindiğim tecrübe ve oyunu öğrendiğim şekilde gördüklerimle onlara destek oluyorum. Top bizdeyken yönlendirme fırsatım oluyor. Benim yerime işin zor kısmını onlar yapıyor. Onlar daha çok koşup mücadele ediyor. Top rakibe geçtiğinde tecrübelerimle takım arkadaşlarımı yönlendirme fırsatım oluyor."

        Birlikte çok güzel iş yaptıklarını dile getiren 32 yaşındaki Shelvey, "Genç oyuncular her zaman çok enerjik ve istekli oluyor. Biz de bunun karışımını yaptık. Maç öncesi ve içerisinde arkadaşlarıma söylediklerim oluyor. Bazısı bunu hoş görmeyebilir ama futbolun içinde bunlar oluyor. Günün sonunda bütün genç arkadaşlarım için tek dileğim, kariyerlerinden maksimumunu elde etmeleri." ifadelerini kullandı.

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        "BURADA KALMAYA ÇOK AÇIĞIM"

        Shelvey, Avrupa yarışı içinde kalmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Yarışa maç maç bakıyoruz. Sahada veya antrenmanda bu hedefi dillendirmiyoruz. Doğrusu bu. Önümüzde oynamamız gereken 6 maç var. Bu hedefe ancak maç maç bakarak ulaşabiliriz. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Ben buraya Çaykur Rizespor'u Avrupa kupalarına götürmek için geldim. Kendi bireysel hedefim buydu. Günün sonunda bu hedefe ulaşamazsak kendi adıma işimi doğru olarak yapamadığımı addedeceğim. Bunu başaramamış olarak göreceğim kendimi. Takım arkadaşlarımızın tek amacı bu hedefi başarmak."

        Çaykur Rizespor'da iyi bir sezon geçirdiğini ve gelecek sezonla ilgili planlamasının şekillenmeye başladığını belirten Shelvey, şunları kaydetti:

        "Benim isteklerimi kulüp, onların isteklerini de ben biliyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada kalmaya çok açığım. Bu büyük kulüp için oynamaktan dolayı mutluyum ama günün sonunda iki tarafın çıkarları için hareket etmek gerekir. Kulübün neye ihtiyacı var? Kulüp nasıl bir gelecek planlıyor? İki tarafın da çıkarlarına göre hareket edilecektir. Eğer teklif gelirse oturur konuşuruz, burada olmaktan çok mutlu olurum."

        SEMİH KILIÇSOY'A ÖVGÜ

        Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray'da çok iyi genç oyuncular olduğunu anlatan Shelvey, "Son dönemde dikkatimi çeken Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy oldu. Böyle devam ederse çok iyi bir kariyeri olacağını düşünüyorum. Zaten fiziksel olarak Aguero'ya çok benziyor. Umarım iyi bir kariyeri olur. Bence çok iyi işler yapacaktır." dedi.

        İngiltere ve Türkiye'deki şampiyonluk yarışını yakından takip ettiğine değinen oyuncu, "İngiltere'de Manchester City bir şekilde şampiyon olacaktır ama Türkiye'deki yarıştan çok emin değilim. İkisi de çok iyi ve büyük takımlar. Sezon sonuna kadar çok çekişmeli geçecektir. Kimin şampiyon olacağına dair net bir fikrim yok." diye konuştu.

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