Jonjo Shelvey açıkladı: Teklif gelirse oturur konuşuruz

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un İngiliz oyuncusu Jonjo Shelvey, liderliğin doğasında olduğunu belirterek, "Sahada her zaman en iyisini vermeye ve sorumluluk almaya çalışıyorum. Bu doğrultuda oynarken takım arkadaşlarım bana bu yolu açıyor." dedi.

Shelvey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu, Rize'deki futbol ortamının çok değerli olduğunu söyledi.

Deneyimli orta saha oyuncusu, Rize'ye uyum sağlamakta zorlanmadığını, genç ve dinamik bir takımda liderlik yapmanın kendisini mutlu ettiğini anlatarak, "Liderlik benim doğamda olan bir şey. Sahada her zaman en iyisini vermeye ve sorumluluk almaya çalışıyorum. Bu doğrultuda oynarken takım arkadaşlarım bana bu yolu açıyor. Birlikte çok güzel bir kimya oluşturduk. Başarıya giden yolda uyum çok değerli." diye konuştu.

REKLAM İngiliz oyuncu, genç bir takımda oynamanın kendisini heyecanlandırdığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: "Genç oyuncuları bıraksanız bütün gün koşacaklar. Ne yazık ki ben yaştan dolayı fizik olarak o durumda değilim. Yıllar içerisinde edindiğim tecrübe ve oyunu öğrendiğim şekilde gördüklerimle onlara destek oluyorum. Top bizdeyken yönlendirme fırsatım oluyor. Benim yerime işin zor kısmını onlar yapıyor. Onlar daha çok koşup mücadele ediyor. Top rakibe geçtiğinde tecrübelerimle takım arkadaşlarımı yönlendirme fırsatım oluyor." Birlikte çok güzel iş yaptıklarını dile getiren 32 yaşındaki Shelvey, "Genç oyuncular her zaman çok enerjik ve istekli oluyor. Biz de bunun karışımını yaptık. Maç öncesi ve içerisinde arkadaşlarıma söylediklerim oluyor. Bazısı bunu hoş görmeyebilir ama futbolun içinde bunlar oluyor. Günün sonunda bütün genç arkadaşlarım için tek dileğim, kariyerlerinden maksimumunu elde etmeleri." ifadelerini kullandı. REKLAM "BURADA KALMAYA ÇOK AÇIĞIM" Shelvey, Avrupa yarışı içinde kalmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Yarışa maç maç bakıyoruz. Sahada veya antrenmanda bu hedefi dillendirmiyoruz. Doğrusu bu. Önümüzde oynamamız gereken 6 maç var. Bu hedefe ancak maç maç bakarak ulaşabiliriz. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Ben buraya Çaykur Rizespor'u Avrupa kupalarına götürmek için geldim. Kendi bireysel hedefim buydu. Günün sonunda bu hedefe ulaşamazsak kendi adıma işimi doğru olarak yapamadığımı addedeceğim. Bunu başaramamış olarak göreceğim kendimi. Takım arkadaşlarımızın tek amacı bu hedefi başarmak."