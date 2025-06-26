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        Haberler Spor Futbol Jorge Jesus'un yeni adresini duyurdular! - Futbol Haberleri

        Jorge Jesus'un yeni adresini duyurdular!

        Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus'un yeni adresi belli oluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 09:35 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:35
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        Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr'da teknik direktör arayışları hız kazanırken, dikkat çekici bir isim gündeme geldi.

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        Footmercato'nun aktardığı bilgilere göre, Al Nassr'ın yeni teknik direktör adayları arasında Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus öne çıkıyor.

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        Haberde, kulübün deneyimli teknik adamla resmi temaslara başladığı vurgulandı.

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        Jorge Jesus, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'nin başında görev yapmış, sonrasında ise Al Hilal'i çalıştırmıştı.

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        İtalyan teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayıran Suudi ekibinin, Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk’la da ilgilendiği iddia ediliyor.

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