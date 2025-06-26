Jorge Jesus'un yeni adresini duyurdular!
Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus'un yeni adresi belli oluyor.
Giriş: 26.06.2025 - 09:35 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:35
1
Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr'da teknik direktör arayışları hız kazanırken, dikkat çekici bir isim gündeme geldi.
2
Footmercato'nun aktardığı bilgilere göre, Al Nassr'ın yeni teknik direktör adayları arasında Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus öne çıkıyor.
3
Haberde, kulübün deneyimli teknik adamla resmi temaslara başladığı vurgulandı.