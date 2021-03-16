Josef de Souza: Tarihe geçmek istiyorum

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Josef de Souza, Portekiz basınından A Bola'ya konuştu.

Sergilediği performansla taraftarın büyük takdirini kazanan Brezilyalı yıldız, "Herkes yaptığım işin farkında. Burada çok önemli bir role sahip olduğumu biliyorum. Benim için 'Takımın gizli kahramanı' cümleleri söyleniyor. Beşiktaş taraftarları bana daha önce hiç görmediğim bir sevgi gösteriyor. Burada tarih yazmak için her şeye sahibim. Uzun bir süre Beşiktaş'ta kalıp adımı kulübün tarihine yazdırmak istiyorum" dedi.

Josef şöyle devam etti: "Kariyerimin en iyi futbolunu şu anda oynuyormuş gibi hissediyorum. Aboubakar, Larin, Ghezzal gibi fark yaratan oyunculara sahibiz ama sürekli 'Josef orta sahada olmasaydı takım bu şekilde oynayamazdı' cümlesini duyuyorum."