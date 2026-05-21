        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Julian Schuster: 2. Yarıda konsantrasyon eksikliği oldu

        Alman ekibi Freiburg'un teknik direktörü Julian Schuster, UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa'ya 3-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sonucun bekledikleri gibi olmadığına değinen Schuster, "Tabii ki umduğumuz gibi olmadı. Aynı zamanda ikinci yarıdan sonra konsantrasyon eksikliğimiz de oldu. Her şeyi denediler ama olmadı, üzgünüz. Bu takım çok özel ve bu sezon çok iyi geçti." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 00:51 Güncelleme:
        "2. Yarıda konsantrasyon eksikliği oldu"

        UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa'ya 3-0 mağlup olan Freiburg'un teknik direktörü Julian Schuster, yenilgiyi değerlendirdi.

        "İKİNCİ YARIDA KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ OLDU"

        Alman teknik adam, "Tabii ki umduğumuz gibi olmadı. İlk yarının büyük kısmı yüzde 50-50'ydi. İyi savunma yapmamıza rağmen beklediğimiz gibi olmadı. Zorlu maç olduğu açıktı. Aynı zamanda ikinci yarıdan sonra konsantrasyon eksikliğimiz de oldu. Her şeyi denediler ama olmadı, üzgünüz. Bu takım çok özel ve bu sezon çok iyi geçti." dedi.

        Schuster, "Sezon boyunca 2 maç kaybettik. Sürekli daha iyi olmaya çalışarak geldik buraya. Önemli bir deneyim elde ettik. Gelecek için bu önemliydi." diye konuştu.

