Julian Schuster: 2. Yarıda konsantrasyon eksikliği oldu

UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa'ya 3-0 mağlup olan Freiburg'un teknik direktörü Julian Schuster, yenilgiyi değerlendirdi.

"İKİNCİ YARIDA KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ OLDU"

Alman teknik adam, "Tabii ki umduğumuz gibi olmadı. İlk yarının büyük kısmı yüzde 50-50'ydi. İyi savunma yapmamıza rağmen beklediğimiz gibi olmadı. Zorlu maç olduğu açıktı. Aynı zamanda ikinci yarıdan sonra konsantrasyon eksikliğimiz de oldu. Her şeyi denediler ama olmadı, üzgünüz. Bu takım çok özel ve bu sezon çok iyi geçti." dedi.

Schuster, "Sezon boyunca 2 maç kaybettik. Sürekli daha iyi olmaya çalışarak geldik buraya. Önemli bir deneyim elde ettik. Gelecek için bu önemliydi." diye konuştu.