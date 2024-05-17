Juventus'ta Massimiliano Allegri dönemi sona erdi!

Juventus'ta ikinci Allegri dönemi sona erdi. Torino devi sözleşmesi sona erecek teknik direktörle sezon bitmeden yollarını ayırdı.

Juventus resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"İtalya Kupası finali sırasında ve sonrasında Juventus'un değerleriyle ve onu temsil edenlerin benimsemesi gereken davranışlarla bağdaşmadığını düşündüğü bazı davranışların ardından ayrılık kararını verdik. 2021'de başlayan bu dönem 3 sezonun ardından İtalya Kupası Finali ile sona erdi. Massimiliano Allegri'ye gelecekteki projelerinde başarılar diliyoruz."