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        Haberler Spor Transfer Juventus'ta yeniden Osimhen sesleri! - Futbol Haberleri

        Juventus'ta yeniden Osimhen sesleri!

        Forvet arayışlarını sürdüren İtalyan devi Juventus, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Victor Osimhen'i yeniden gündemine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 12:41 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:41
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        Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan ve büyük bir etki yapan Victor Osimhen, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.

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        Nijeryalı oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, önemli takımlarla mücadele ederken maliyeti de uyguna getirmeye çalışıyor.

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        Bu sırada Al-Hilal'in ve birçok Avrupa kulübünün peşinden koştuğu Victor Osimhen için çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

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        La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Juventus, bu yaz üst düzey bir forvet transfer etmek istiyor ve listedeki favori isim Victor Osimhen.

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        Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, yönetimden Osimhen'i talep etti ve transferin sonuçlandırılmasını istedi.

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        Ancak golcü futbolcunun serbest kalma bedeli, İtalya Serie A kulüpleri için yaklaşık 100 milyon Euro. Transferin önündeki en büyük engel olarak bu durum gösteriliyor.

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