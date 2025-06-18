Juventus'ta yeniden Osimhen sesleri!
Forvet arayışlarını sürdüren İtalyan devi Juventus, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Victor Osimhen'i yeniden gündemine aldı.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan ve büyük bir etki yapan Victor Osimhen, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.
Nijeryalı oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, önemli takımlarla mücadele ederken maliyeti de uyguna getirmeye çalışıyor.
Bu sırada Al-Hilal'in ve birçok Avrupa kulübünün peşinden koştuğu Victor Osimhen için çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.
La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Juventus, bu yaz üst düzey bir forvet transfer etmek istiyor ve listedeki favori isim Victor Osimhen.
Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, yönetimden Osimhen'i talep etti ve transferin sonuçlandırılmasını istedi.
Ancak golcü futbolcunun serbest kalma bedeli, İtalya Serie A kulüpleri için yaklaşık 100 milyon Euro. Transferin önündeki en büyük engel olarak bu durum gösteriliyor.