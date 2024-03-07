Kademeli emeklilik son dakika: Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?
Torba yasa çalışmaları devam ederken kademeli emeklilik milyonların gündeminde yer alıyor. Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Konuyla ilgili en son açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan geldi. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Yılmaz, "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok." dedi. Peki Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları nelerdir?
Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Şu anda resmi olarak kademeli emeklilik hakkında bir düzenleme yok ancak yine de olası senaryolar konuşuluyor. Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, Habertürk TV'de Sena Alkan'ın sunduğu Para Gündem programında kademeli emeklilik hakkında açıklamalarda bulundu. İşte 2024 kademeli emeklilik son durum
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Kademeli emeklilik düzenlemesi olacağına yönelik iddiaları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok." dedi. Konuyla ilgili torba yasa çalışması yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor. Güncel bilgiler geldikçe haberimizde yer alacaktır.
"TÜRKİYE 24 SENE ÖNCEKİ EKSİKLİKLERİ ŞİMDİ TAMAMLIYOR"
Kademeli emeklilik durup dururken gelen bir talep değil, sebebi şu: 99 depremi sırasında depremin şokunu atlamamışken bir yasal düzenleme yapıldı ve aslında EYT mağdurları öyle doğdu ve o günkü koşullar dolayısıyla emeklilik yaşı ileri atıldı ama bu sırada ortaya çıkan fatura, 2023 senesindeki Türkiye'ye yüklenmiş oldu. Türkiye, 2023'te; 24 sene sonra, o gün yapılan eksiklikleri tamamlamak zorunda kaldı.
"EYT ADALETSİZLİK YARATTI"
Bu sefer de yeni bir problem ortaya çıktı çünkü hepimiz biliyoruz ki bugün prim gün sayısını dolduran birçok kişi, emekli olmak için 55-60 yaşına kadar bekleyecekken; prim gün sayısını borçlanarak, parayla kapatıp 40 küsur yaşlarında emekli oldu. Bu bir adaletsiz yarattı dolayısıyla Çalışma Bakanlığı olarak bu adaletsizliğ yok saymak, sorunun ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.
"40 YAŞINDA EMEKLİ OLANLAR 40 SENE MAAŞ ALACAK"
Diğer taraftan da bu işin bir de sonrası var. Benim hep dediğim bir kural var, 'Maç oynanırken kural değişmez. Maç oynarken ofsayt kuralını kaldıramayız.' Çalışma hayatına giren bu insanların emeklilik yaşı ileri atıldı. Şimdi siz bir final çizgisine doğru koşmaya çalışıyorsunuz ama birileri de çizgiyi ileri doğru götürüyor. Türkiye'de ortalama yaşam ömrü 80. Şimdi 40 yaşında emekli olanlar, 40 sene maaş alacaklar ama 60 yaşın üstünde emekli edilenler 20 sene maaş alacak ve ne kadar maaş alacak?
"KADEMELİ EMEKLİLİK TEKRAR DEĞERLENDİRİLEBİLİR"
Yaptığım hesaplamalara göre; emekli maaşı gün geçtikçe geriliyor. Herkes şundan yakınmıyor mu: Bu koşullarda emekli maaşı ile aktif olarak yaşamak çok mümkün değil.
40'lı yaşlarda emekli olanların emekli hayatı yaşama olasılığı yok. Bir aile ortalama dört kişi ve bu kişiler halen okuyor vs. ancak 60 yaşında biri çocuklarına üniversite okutmuş, iş buldurmuş evlendirmiş olur ve geriye evde iki kişi kalır.
1999 yılında garabeti ortadan kaldırayım derken, 2008 sonrası değişimle beraber yeni bir problem ortaya çıkarılmış oldu. Ben, bugün söylenen 'Çalışmamız yok.' ifadesinin üzeride çok durmuyorum. Kademeli emekliliğin önümüzdeki dönemde tekrar değerlendirileceğini düşünüyorum.
KADEMELİ EMEKLİLİK SENARYOLARI
Şu anda resmi olarak kademeli emeklilik hakkında bir düzenleme yok ancak yine de olası senaryolar konuşuluyor. İşte, tahmini kademeli emeklilik tablosu;
9 Eylül 1999 sonrasında çalışanlarda 6.250 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.
2000 sonrasında çalışanlarda 6.325 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.
2001 sonrasında çalışanlarda 6.400 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.
2002 sonrasında çalışanlarda 6.475 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.
2003 sonrasında çalışanlarda 6.550 prim günü şartı ile kadınlar 44, erkekler 46 yaşında emekli olabilir.
2004 sonrasında çalışanlarda 6.625 prim günü şartı ile kadınlar 45, erkekler 47 yaşında emekli olabilir.
2005 sonrasında çalışanlarda 6.700 prim günü şartı ile kadınlar 46, erkekler 48 yaşında emekli olabilir.
2006 sonrasında çalışanlarda 6.775 prim günü şartı ile kadınlar 47, erkekler 49 yaşında emekli olabilir.
2007 sonrasında çalışanlarda 6.850 prim günü şartı ile kadınlar 48, erkekler 50 yaşında emekli olabilir.
2008 sonrasında çalışanlarda 6.925 prim günü şartı ile kadınlar 49, erkekler 51 yaşında emekli olabilir.