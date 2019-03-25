Visa, start-up’lara yönelik “Visa Everywhere Initiative” yarışmasını bu yıl ilk kez dünya çapında sadece kadın start-up’lara özel gerçekleştiriyor.

2015 yılından bu yana ödeme sistemlerinde inovasyonu teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma, bu yıl ‘Fintech’ ve ‘Sosyal Fayda amaçlı teknoloji çözümleri’ kategorilerinde gerçekleşeceği kaydedildi.

Yarışmanın her bir kategorideki kazananı ise, 100 bin dolarlık para ödülü ve aynı zamanda mentorluk desteği elde edecek.

'KADIN GİRİŞİMCİLER DAHA AZ YATIRIM ALIYOR'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Visa Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü Berna Ülman, "Son beş yılda dünyada kendi işini kuran kadın sayısı 163 milyondan fazla. Araştırmalar gösteriyor ki kurucusu kadın olan 'start-up’ların yatırımlardan aldığı pay, erkek kuruculu girişimlerin aldıklarının çok altında. Oysa, kurucusu kadın olan girişimler, erkek kuruculu olanlara kıyasla iki katından daha fazla gelir sağlıyor. Teknoloji sektöründe görev yapan bir kadın yönetici olarak, Türk kadın girişimcilerinin iş fikirlerine inanıyorum" dedi.

14 Nisan tarihine kadar devam edecek başvurular arasından seçilen finalistler Mayıs ayında açıklanacak, ödül töreni ise 7 Haziran’da Paris’te 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası açılışı ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek.