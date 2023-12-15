Kadın hakem Rebecca Welch Premier Lig tarihine geçecek!
İngiltere Premier Lig'de 23 Aralık'ta oynanacak Fulham-Burnley maçı, bir kadın hakemin düdük çalacağı ilk karşılaşma olarak tarihe geçecek. Mücadeleyi 40 yaşındaki kadın hakem Rebecca Welch yönetecek.
Kadın hakem Rebecca Welch, İngiltere Premier Lig tarihine geçiyor...
23 Aralık'taki Fulham-Burnley karşılaşmasında görev yapacak olan 40 yaşındaki Welch, Premier Lig tarihinde maç yöneten ilk kadın hakem olarak adını tarihe yazdıracak.
Hakemlik kariyerine 2010 yılında başlayan Welch, bu sezon Premier Lig’in bir altındaki lig olan Championship’in de ilk kadın hakemi olmuştu.
Welch bu yıl Championship’in yanı sıra Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Kadınlar Dünya Kupası’nda da maçlar yönetmişti. Bu yıl Kasım ayında Fulham – Manchester United maçında dördüncü hakemlik yaparak Premier Lig’in hakem kadrosunda yer almış ilk kadın olmuştu.
Öte yandan Rebecca Welch hakkında konuşan İngiltere Hakemler Birliği Başkanı Howard Webb,“Rebecca Welch bugüne kadar büyük maçlar yönetti. Bu, hakemliği düşünen kadınlar ve kızlara da önemli bir örnek olacak” dedi.