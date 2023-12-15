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        Haberler Spor Futbol İngiltere Kadın hakem Rebecca Welch Premier Lig tarihine geçecek! - Futbol Haberleri

        Kadın hakem Rebecca Welch Premier Lig tarihine geçecek!

        İngiltere Premier Lig'de 23 Aralık'ta oynanacak Fulham-Burnley maçı, bir kadın hakemin düdük çalacağı ilk karşılaşma olarak tarihe geçecek. Mücadeleyi 40 yaşındaki kadın hakem Rebecca Welch yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 09:02 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:07
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        Kadın hakem Rebecca Welch, İngiltere Premier Lig tarihine geçiyor...

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        23 Aralık'taki Fulham-Burnley karşılaşmasında görev yapacak olan 40 yaşındaki Welch, Premier Lig tarihinde maç yöneten ilk kadın hakem olarak adını tarihe yazdıracak.

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        Hakemlik kariyerine 2010 yılında başlayan Welch, bu sezon Premier Lig’in bir altındaki lig olan Championship’in de ilk kadın hakemi olmuştu.

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        Welch bu yıl Championship’in yanı sıra Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Kadınlar Dünya Kupası’nda da maçlar yönetmişti. Bu yıl Kasım ayında Fulham – Manchester United maçında dördüncü hakemlik yaparak Premier Lig’in hakem kadrosunda yer almış ilk kadın olmuştu.

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        Öte yandan Rebecca Welch hakkında konuşan İngiltere Hakemler Birliği Başkanı Howard Webb,“Rebecca Welch bugüne kadar büyük maçlar yönetti. Bu, hakemliği düşünen kadınlar ve kızlara da önemli bir örnek olacak” dedi.

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