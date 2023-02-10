HABERTURK.COM

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremle sarsıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini aşarken, kayıp sayısı 1999 yılındaki Gölcük depreminde hayatını kaybedenleri aştı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi sarstı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Şubat'ta Adıyaman'da yaptığı açıklamaya göre; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 18 bin 991 kişi hayatını kaybetti, 75 bin 573 kişi de yaralandı.

1999 GÖLCÜK DEPREMİNİ GEÇTİ

17 Ağustos 1999'da Gölcük merkezli Marmara Bölgesi'ni vuran 7.4 büyüklüğündeki depremde; 2010 yılında yayınlanan Meclis Araştırması Raporu'na göre 18 bin 373 kişi hayatını kaybetmişti.

17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı. Depremde 16 milyon kişi etkilendi.