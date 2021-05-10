Yapı ürünleri konusunda Kale Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Kalekim halka arzında talep toplama süreci dün tamamlandı. Kalekim halka arz bilgileri SPK tarafından onaylanan izahnameyle birlikte borsa takipçileriyle paylaşıldı. Kalekim talep toplama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler borsa işlem tarihine çevrildi. Kalekim ne zaman işlem görecek? Kalekim hisse fiyatları ve borsa kodu

KALEKİM HALKA ARZ EDİLİYOR!

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL’den 115.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak olan 15.000.000 TL nominal değerli, 1.500.000.000 adet B Grubu pay ile mevcut ortaklardan H. İbrahim Bodur Holding A.Ş. ‘nin sahip olduğu 15.000.000 TL nominal değerli 1.500.000.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 30.000.000 TL nominal değerli 3.000.000.000 adet B Grubu pay halka arz edilecektir.

Fazla talep gelmesi halinde H. İbrahim Bodur Holding A.Ş. ‘ye ait 4.500.000 TL nominal değerli 450.000.000 adet B Grubu payın toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 34.500.000 TL nominal değerli 3.450.000.000 adet B Grubu payın halka arzı gerçekleşecektir.

KALEKİM HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının birincil halka arzına ilişkin talep toplama 6 - 7 Mayıs 2021 tarihleri olarak belirlenmiştir. Kalekim halka arzda talep toplama dün (7 Mayıs) saat 17:00’de sona erdi.

KALEKİM HALKA ARZ HİSSE FİYATLARI VE BORSA KODU

Kalekim halka arzda hisse fiyat aralığı lot başına 13,75-14,75 TL olarak belirlendi. Kalekim Yıldız Pazar'da KLKIM koduyla işlem görecek.

KALEKİM HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SONUÇLARI

Ekonomi piyasalarının merakla takip ettiği Kalekim halka arzda talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle birlikte halka arz sonuçları da borsa takipçileriyle paylaşıldı.

Kalekim'in halka arzında ek satış dahil tüm hisseler satıldı. Toplam 509 milyon lira büyüklükteki Kalekim halka arza 1,5 kat talep geldi. Halka arzın liderliğini üstelenen Ak Yatırım'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre ihraçta yüzde 20 pay ayrılan yurt içi kurumsal yatırımcılara hisselerin yüzde 31,7'si satılırken, yüzde 68 pay ayrılan yurt içi bireysel yatırımcılara hisselerin yüzde 62,3'ü satıldı.

Kalekim halka arz talep toplama süresinde satışa çıkarılan hisselerin yüzde 4,3'ü yabancı kurumsal yatırımcılar tarafından, yüzde 1,6'sı ise şirket çalışanları tarafından alındı.

Kalekim halka arzda yüzde 5'in üzerinde pay alan yatırımcı olmadı.

KALEKİM BORSA'DA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Kalekim halka arzında borsa işlem tarihi, talep toplama sonrası 18 Mayıs 2021 tarihi olarak planlandı.