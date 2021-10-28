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Tüm dünyayı etkileyen koranavirüs pandemisi sebebiyle bir yıl ara verilen Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’nin 10'uncusu, 21 Ekim 2021 tarihinde Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) tarafından, “Yeni Normal, Yeni İş Modelleri” temasıyla, Gebze Otomotiv Yan Sanayii İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) gerçekleştirildi.

Pandemiyle birlikte dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmelerin, sektörde yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulduğu zirvede açılış konuşmasını UKUB Yönetim Kurulu Başkanı Şahan Eçin yaptı.

UKUB’un hedefleri ve yaptıkları çalışmaları anlatan Eçin, "Bindiğimiz arabadan kullandığımız tüm eşyalara kadar, seri üretimin tek yolu olan mesleğimizi makina parçası muamelesinden kurtarıp hak ettiği yere getirmek en büyük arzumuzdur. Yerli ve milli üretimin temel taşını oluşturan kalıpçılık önem ve değer verilmesi gereken en önemli mesleklerden birisidir. Sahip olduğumuz üye sayımızı çok daha yukarılara çıkarmak ilk hedeflerimizdendir. 'Türkiye’nin Kalıphanesi' sloganımız ile fikrimizde zikrimizde yerli ve milli üretim diyoruz" ifadelerini kullandı.

SEKTÖRÜN DURUMUNU ELE ALDILAR

Zirve’ye konuşmacı olarak katılım gösteren A-Plas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Ağaoğlu, TETFİT CEO’su ve TETLAB Yöneticisi Doç. Dr. Leyla Türker, PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kerim Berke Ercan, SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, Oerlikon HRS Flow Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Sorumlusu Armağan Akar, Tofaş Satın alma Müdürü Akın Ergür, V’Steels Genel Müdürü Dr. Aziz Hatman gibi isimler, Türk kalıpçılığının mevcut durumu ve gelecek vizyonu, dünya kalıpçılığında son durum ve Türk kalıp sektörünün dünyadaki yeri, sanayi sektörlerinin durumu ve Türk kalıpçılığına etkisi, ana ve tedarik sanayinin Türk kalıpçılarından beklentileri, Türk kalıpçılık sektörü için potansiyel yeni pazarlar, kalıp projeleri başarı hikayeleri, devlet destek ve teşvikleri, katma değerin arttırılmasında AR-Ge’nin önemi, mesleki eğitim ve istihdam konularına değindiler.

320 SEKTÖR TEMSİLCİSİ KATILDI

Öte yandan, yaklaşık 320 üst düzey sektör mensubu ile sektörün önde gelen OEM ve TIER 1 firmalarının katıldığı etkinlikte, katılımcılar sektörün gelişmesi için yapılan çalışmaları desteklemenin önemini ifade ettiler.

Zirvede yapılan konuşmalarda, pandemi ile emtia fiyatlarındaki artışların etkisi, çip tedariki, enerji azlığı ve maliyetlerindeki artışlar ile bunların yansımalarının olumsuz etkilediği kalıp sektörünün, çoğu sanayi dallarında olduğu gibi nitelikli personel ihtiyacına da vurgu yapıldı. Konuşmalarda, kalıpçıların küresel arenada mücadele etmek için her açıdan rekabetçi organizasyonlar haline dönüşmek durumunda olduğuna dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada, Türk kalıpçılığını geliştirmek, daha çok iş alımını sağlamak, ana ve tedarik sanayi firmalarının kalıpçılardan beklentilerini ortaya koymak, kalıpçılık sektöründeki gelişmeleri, sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak amacıyla, Ulusal Kalıpçılık Zirvesi'nin her yıl düzenlemeye devam edeceği belirtildi.