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Kamu işçisi tamam, sıra memur ve emekliye zamda

Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin ücret zammı belli oldu. İşçilerin taban aylığı 15 bin liraya yükseltilecek, ilk 6 ay için yüzde 45 zam yapılacak. Memur ve emekliler ile asgari ücretle çalışanların temmuz zammı ise seçimden sonra belli olacak. HABERTÜRK’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Kamu işçisi tamam, sıra memur ve emekliye zamda

Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin 2023 – 2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, refah payı dahil ücretlerde ilk 6 ay için yüzde 45 zam yapıldığını, en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin TL’ye çıkardıklarını açıkladı.

Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre, kamuda çalışan gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10 oranında ilave zam yapılacak. Fazla çalışma ücretleri yüzde 70 oranında artırılacak. Gece çalışanların ücretleri de yüzde 8 zamlı ödenecek.

İş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesine başlanacak.

Yeni imzalanan toplu iş sözleşmesi bazı iş kollarında ocak, bazılarında ise mart ayından geçerli olarak uygulanacak.

TÜRK – İŞ ve HAK – İŞ Konfederasyonları taban ücretin 15.000 TL’ye çıkartılmasını, bütün ücretlere yüzde 15 refah payı verilmesini, ardından ilk altı ay için yüzde 45 oranında zam yapılmasını talep etmişti.

TÜRK –İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, imzalanan toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolünden memnuniyetlerini dile getirdiler.

EN DÜŞÜK NET ÜCRET NE OLACAK?

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle başta taşerondan kadroya geçirilen işçiler olmak üzere en düşük brüt ücret önce 15.000 TL’ye çıkartılacak. Bu tutara ilk 6 ay için yüzde 45 oranında zam yapılacak. Sözleşmenin başlangıç tarihine göre geriye dönük uygulanacak.

Sözleşmesi ocak ayında başlayan işçiler için en düşük ücret brüt 21.750, net 15.550 TL olacak. Ancak, vergi dilimi dolayısıyla ocak ayında 15.550 TL olan net ücret mayıs ayında 14.625 TL’ye düşecek.

Kamu işçilerinin aylıklarına 2023’ün ikinci 6 ayında yüzde 15 + enflasyon, 2024’ün birinci ve ikinci 6 aylık döneminde ise yüzde 10 + enflasyon oranında zam yapılacak.

Buna göre, en düşük ücret temmuz ayında brüt 25.000 TL, net 16.818 TL olacak. Enflasyon yüzde 15’i ilk 4 ayda aştığı için temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artış yapılacak.

MEMUR MAAŞI EMEKLİ AYLIĞI VE ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Kamudaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ardından gözler temmuz ayında asgari ücret ile memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Enflasyonun ve hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılara karşı tüm vatandaşlarımızın gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler de yapacağız. Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına, bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için, bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek boynumuzun borcudur" dedi.

Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Bu artışın memurlarda 13.52 puan, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde ise 14.6 puanlık bölümü refah zammından oluşuyordu.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında bu yılın 6 aylık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. İlk dört aylık dönemde enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Mayıs ve haziran aylarında enflasyon negatif çıkmazsa veya sıfır olursa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına en az bu oranda artış yapılması gerekecek.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise normal koşullarda en az yüzde 13.08 oranında zam yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarına ve emekli aylıklarına temmuz ayında enflasyonun üzerinde refah zammı yapacaklarını belirtti fakat oran telaffuz etmedi.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifakı oluşturan partiler de memur ve emeklilere yüksek zam vaadinde bulundu. Kılıçdaroğlu, “Kamu. Memurlar” başlığıyla yayınladığı videoda 2012 yılında en düşük memur maaşının asgari ücretin 2.5 katı olduğunu, bu oranın şu anda asgari ücretin 1.4 katına geldiğini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun vaadine göre bugünkü asgari ücret üzerinden en düşük memur maaşı 21.265 TL’ye yükselecek.

Kılıçdaroğlu, emeklilerin bayram ikramiyesini asgari ücret seviyesine çıkartacaklarını ve Kurban Bayramı’nda 15.000 TL ödeyeceklerini açıkladı.

MEMUR SENDİKALARI ZAM İSTEDİ

MEMUR – SEN Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, imzalanan toplu iş sözleşmesiyle memurlar ve işçiler arasındaki ücret makasının açıldığı, bunun personel arasında memnuniyetsizliğe neden olduğu belirtildi. Bunun telafisi için temmuz ayı beklenmeden seyyanen zam yapılması istendi.

KAMU – SEN’den yapılan açıklamada ise en düşük işçi ücreti ile en düşük memur maaşı arasında 3 bin lira fark oluştuğu, temmuz ayı beklenmeden memur maaşlarına seyyanen zam yapılması gerektiği belirtildi.

NET ASGARİ ÜCRET 500 DOLAR MI OLACAK?

Asgari ücret ocak ayında 2023 yılı boyunca uygulanmak üzere brüt 10.008 TL, net 8.506 TL olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl olduğu gibi bu yıl da temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücreti temmuz ayında reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceklerini söyledi. Ocak ayında asgari ücreti 455 dolara çıkardıklarını kaydeden Bilgin, “Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” dedi.

500 dolara çıkartılması halinde halen 8.506 TL olan net asgari ücretin en az 10 bin lira olması gerekiyor.

Türkiye ocak ayı itibarıyla 501 avro ile Arnavutluk (298 avro), Bulgaristan (399 avro) ve Sırbistan’ın (460 avro) ardından Avrupa’da en düşük brüt asgari ücret uygulanan ülke durumunda bulunuyor.

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