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        Haberler Gündem Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama

        Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama

        Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, kara para aklama operasyonunda 93 paravan şirketle 9 milyarlık vurgun gerçekleştiren Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 40 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:45 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:48
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        Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
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        Açıklamada " 04.02.2025 tarihinde basında yer alan haberlere ilişkin açıklamamızdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve içeriğini bizim de medyadan öğrendiğimiz soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan gözaltı işlemlerinin haberleştirilmesi sürecinde bir kısım yanıltıcı bilgiler radyo, yazılı basın, görsel basın ve dijital basında yer almıştır.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı değildir. Kendisi Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sıfatına haizdir. Başkan yardımcısı hakkındaki gözaltı işlemi Kapalıçarşı ve Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu'nda icra ettiği görev ve faaliyetlerinden dolayı yapılmamıştır.

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        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu! Haberi Görüntüle

        Kendisi aynı zamanda Kapalıçarşı dışında faaliyet gösteren Holding bünyesindeki faaliyetleri nedeni ile başkaca çalışanlarla birlikte gözaltına alınmıştır. Kısaca özetlersek Kapalıçarşı yönetim Kurulu, bir yasa ile kurulan, seçimle iş başına gelen, farklı meslek gruplarından maliklerin oluşturduğu, herkesin kendi ticaretiyle uğraştığı bir kurum olup Kapalıçarşı'nın sevk ve idaresinden sorumludur.

        Kapalıçarşı Yönetim Kurulu, Çarşı içindeki esnaf ve maliklerin ticaretlerinden sorumlu değildir. Yönetim Kurulu'nun esnaf ve maliklerin ticaret hayatlarıyla bir bağı, bir yaptırımı yoktur. Ülkemizin ortak değerlerinden olan Kapalıçarşı Markasının ve imajının zarar görmemesi adına Basın etik ve ilkelerine uygun sorumlu yayıncılık anlayışı ile haber alma hakkının da en doğru ve gerçek haberlerle sağlanmasını istiyor ve bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

        *Haberin görseli İHA'ya aittir.

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