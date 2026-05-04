2027’de üretime başlaması planlanan Neptun Deep’in, Romanya’nın gaz üretimini iki katına çıkararak ülkeyi net ihracatçı konumuna taşıması bekleniyor. Avrupa Birliği’nin Rus gazına bağımlılığı azaltmaya çalıştığı dönemde devreye girecek projenin Almanya ve Moldova’ya gaz sağlaması, Slovakya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin de ilgisini çekeceği öngörülüyor.

Proje, OMV’nin çoğunluk hissedarı olduğu OMV Petrom ile Romanya’nın devlet şirketi Romgaz ortaklığında yürütülüyor.

OMV Petrom CEO’su Christina Verchere, boru hattı çalışmalarının başlangıcı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı açıklamada, projenin Romanya’nın Avrupa Birliği içindeki konumunu güçlendireceğini belirterek, Avrupa’daki yerli doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İtalya merkezli Saipem’e ait iki gemi, deniz açıklarındaki kuyulardan karaya uzanan 160 kilometrelik boru hattını döşeyecek. Karada ise gaz ölçüm tesisinin inşası sürüyor.

BORU HATTI ÇALIŞMALARI 2 AY SÜRECEK

OMV Petrom yöneticilerinden Cristian Hubati, boru hattı çalışmalarının iki ay süreceğini, tesisin ise yaz aylarında tamamlanacağını açıkladı. Castoro 10 ve Castorone gemilerinin, bu yıl Karadeniz’de projeye destek veren yaklaşık 50 gemilik filonun parçası olduğu bildirildi.

Romgaz CEO’su Razvan Popescu ise boru hattı kurulumunun başlamasının projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini gösterdiğini ifade etti.

Projede açılması gereken altı derin deniz kuyusunun daha bulunduğu, üretim platformuna ait bazı parçaların Endonezya ve İtalya’da inşa edildiği ve yıl içinde Karadeniz’e getirileceği kaydedildi.

Tahıl, petrol ve petrol ürünleri sevkiyatı açısından stratejik öneme sahip Karadeniz’in Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Türkiye ve Ukrayna ile birlikte Kırım üzerinden Rusya tarafından da paylaşıldığı belirtildi.

