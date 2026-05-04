Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.391,29 %-0,35
        DOLAR 45,2010 %0,04
        EURO 52,9793 %-0,42
        GRAM ALTIN 6.639,64 %-0,95
        FAİZ 41,22 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 107,23 %-2,09
        BITCOIN 78.840,00 %-0,09
        GBP/TRY 61,3361 %-0,12
        EUR/USD 1,1715 %-0,05
        BRENT 110,52 %2,17
        ÇEYREK ALTIN 10.855,80 %-0,95
        Haberler Ekonomi Teknoloji Karadeniz gazında boru hattı başladı

        Karadeniz'de boru hattı çalışmaları başladı

        Romanya'nın Karadeniz'deki Neptun Deep doğal gaz projesi kapsamında boru hattı döşeme çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 100 milyar metreküp çıkarılabilir gaz rezervine sahip proje, Avrupa Birliği'nin en önemli enerji kaynaklarından biri olarak gösteriliyor

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 16:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'de boru hattı çalışmaları başladı

        2027’de üretime başlaması planlanan Neptun Deep’in, Romanya’nın gaz üretimini iki katına çıkararak ülkeyi net ihracatçı konumuna taşıması bekleniyor. Avrupa Birliği’nin Rus gazına bağımlılığı azaltmaya çalıştığı dönemde devreye girecek projenin Almanya ve Moldova’ya gaz sağlaması, Slovakya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin de ilgisini çekeceği öngörülüyor.

        Proje, OMV’nin çoğunluk hissedarı olduğu OMV Petrom ile Romanya’nın devlet şirketi Romgaz ortaklığında yürütülüyor.

        OMV Petrom CEO’su Christina Verchere, boru hattı çalışmalarının başlangıcı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı açıklamada, projenin Romanya’nın Avrupa Birliği içindeki konumunu güçlendireceğini belirterek, Avrupa’daki yerli doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

        REKLAM

        İtalya merkezli Saipem’e ait iki gemi, deniz açıklarındaki kuyulardan karaya uzanan 160 kilometrelik boru hattını döşeyecek. Karada ise gaz ölçüm tesisinin inşası sürüyor.

        BORU HATTI ÇALIŞMALARI 2 AY SÜRECEK

        OMV Petrom yöneticilerinden Cristian Hubati, boru hattı çalışmalarının iki ay süreceğini, tesisin ise yaz aylarında tamamlanacağını açıkladı. Castoro 10 ve Castorone gemilerinin, bu yıl Karadeniz’de projeye destek veren yaklaşık 50 gemilik filonun parçası olduğu bildirildi.

        Romgaz CEO’su Razvan Popescu ise boru hattı kurulumunun başlamasının projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini gösterdiğini ifade etti.

        Projede açılması gereken altı derin deniz kuyusunun daha bulunduğu, üretim platformuna ait bazı parçaların Endonezya ve İtalya’da inşa edildiği ve yıl içinde Karadeniz’e getirileceği kaydedildi.

        Tahıl, petrol ve petrol ürünleri sevkiyatı açısından stratejik öneme sahip Karadeniz’in Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Türkiye ve Ukrayna ile birlikte Kırım üzerinden Rusya tarafından da paylaşıldığı belirtildi.

        *Haberin görseli Shutterstock'tan alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'da korku dolu anlar!

        Diyarbakır'da pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli korku dolu anlara neden oldu. Şüphelinin çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildiği ve gözaltına alındığı anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"