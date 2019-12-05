Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Karayolları Genel Müdürlüğü, karayolu inşa ve bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları’na, bu amaçla 2019 yılı başında 7 milyar 736 milyon TL yatırım ödeneği ayrıldı. Karayolları, bu ödeneğin yetmemesi üzerine yıl içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “ek ödenek” talebinde bulundu.

Karayolları’na, özellikle yaz mevsiminde Merkez Bankası’nın (MB) ihtiyat akçesinden ciddi tutarda kaynak aktarıldı. Son olarak birkaç gün önce de 1 milyar TL’lik ek ödenek aktarıldı.

15-16 MİLYAR TL ALACAKLARI VAR

Karayolları, hızla müteahhitlere ödeme yaptı. Müteahhitlerin halen 15-16 milyar TL düzeyinde alacağı bulunuyor.

Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları, yeni ödenek için de kolları sıvadı; hazırlıklar başlatıldı. Ayın ikinci yarısında bir miktar daha ödeneğin aktarılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşülmesi planlanıyor.

20 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Karayolları’na, bugüne dek yatırımlar için ek ödeneklerle (son 1 milyar TL de dahil) 20 milyar TL’yi aşkın bir tutar aktarıldı. Bu yılın, gündeme gelecek yeni talebin karşılanması halinde 21-22 milyar TL ile kapatılması olası görülüyor.