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Karsan'ın elektrikli araçları Romanya yollarına çıkacak

Yakın zamanda Romanya'nın Sucaeva kentine elektrikli araçlarını gönderen Karsan, ülkedeki Mangalia kenti için açılan elektrikli toplu taşıma aracı ihalesini de kazandığını duyurdu. İhalenin tek kazananı olarak Mangalia Belediyesi ile sözleşmeye imza atan Karsan'ın, bu kapsamda 10 adet Atak Electric otobüsü kentin kullanımına sunacağı kaydedildi. Bu yılın Temmuz ve Eylül aylarında iki parti halinde Mangalia’ya teslim edilmesi planlanan otobüslerle birlikte, Romanya pazarındaki Karsan’ın araç sayısı 120 adede yükselmiş olacak. Karsan CEO’su Okan Baş, "Bugün pek çok Avrupa ülkesinde toplu ulaşımda elektrikli ürünlerimizle dönüşümün önemli bir parçası haline geldik. Romanya pazarında elektrikli araç alanında büyümemizi sürdürüyoruz" dedi.

Karsan'ın elektrikli araçları Romanya yollarına çıkacak
HABERTURK.COM

Karsan, Romanya’nın Mangalia kenti için düzenlenen elektrikli toplu taşıma araçları ihalesini kazandığını duyurdu. İhalenin ardından Karsan Romanya bayisi Anadolu Automobil Romania ile Mangalia Belediyesi arasında, 10 adet Atak Electric otobüsün teslimi için sözleşme imzalandı. Bu kapsamda Karsan'ın, bu yılın ikinci yarısında otobüsleri kentin kullanımına sunacağı kaydedildi.

Son olarak ülkedeki Sucaeva kentine elektrikli araçlarını teslim eden Karsan, Mangalia Belediyesi’ne teslim edeceği araçlarla birlikte Romanya genelindeki toplam araç sayısını 120’ye yükseltmiş olacak.

İhalenin kazanılmasının ardından açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan sahip olduğu ürün gamıyla, Türk otomotiv sektörünün ihracatını desteklemeye devam ederken, elektrikli araçlarda global bir oyuncu haline gelmesiyle ülkemizin vizyonuna da katkı sağlıyor. Bugün pek çok Avrupa ülkesinde toplu ulaşımda elektrikli ürünlerimizle dönüşümün önemli bir parçası haline geldik. Son olarak Romanya pazarında elektrikli araç alanında büyümemizi sürdürüyor olmaktan dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Tamamen yenilenen ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan Atak Electric, 230 kW güce sahip. Atak Electric’te görev yapan elektrikli motor, 2 bin 500 Nm tork üretiyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki Atak Electric'in, 300 km menzili bulunuyor.

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