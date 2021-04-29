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Karsan, Romanya’nın Mangalia kenti için düzenlenen elektrikli toplu taşıma araçları ihalesini kazandığını duyurdu. İhalenin ardından Karsan Romanya bayisi Anadolu Automobil Romania ile Mangalia Belediyesi arasında, 10 adet Atak Electric otobüsün teslimi için sözleşme imzalandı. Bu kapsamda Karsan'ın, bu yılın ikinci yarısında otobüsleri kentin kullanımına sunacağı kaydedildi.

Son olarak ülkedeki Sucaeva kentine elektrikli araçlarını teslim eden Karsan, Mangalia Belediyesi’ne teslim edeceği araçlarla birlikte Romanya genelindeki toplam araç sayısını 120’ye yükseltmiş olacak.

İhalenin kazanılmasının ardından açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan sahip olduğu ürün gamıyla, Türk otomotiv sektörünün ihracatını desteklemeye devam ederken, elektrikli araçlarda global bir oyuncu haline gelmesiyle ülkemizin vizyonuna da katkı sağlıyor. Bugün pek çok Avrupa ülkesinde toplu ulaşımda elektrikli ürünlerimizle dönüşümün önemli bir parçası haline geldik. Son olarak Romanya pazarında elektrikli araç alanında büyümemizi sürdürüyor olmaktan dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Tamamen yenilenen ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan Atak Electric, 230 kW güce sahip. Atak Electric’te görev yapan elektrikli motor, 2 bin 500 Nm tork üretiyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki Atak Electric'in, 300 km menzili bulunuyor.