Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon yerini play-off heyecanına bıraktı. Bugün oyanacak maçlar ile play-off turları başlıyor. Çeyrek finalin ilk turunda Pınar Karşıyaka Bursaspor ile kozlarını paylaşacak. 8 takım 2022-2023 Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonu olmak için mücadele edecek. İşte Pınar Karşıyaka Bursaspor maçına ilişkin bilgiler…