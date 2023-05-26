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Karşıyaka Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi’nde play-off heyecanı bugün başlıyor. Daha önce 2 defa kupa sevinci yaşayan Pınar Karşıyaka play-off çeyrek finalinde Bursaspor ile eşleşti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi nefesler tutuldu. Peki Pınar Karşıyaka Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye dair bilgiler…

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  • Karşıyaka Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon yerini play-off heyecanına bıraktı. Bugün oyanacak maçlar ile play-off turları başlıyor. Çeyrek finalin ilk turunda Pınar Karşıyaka Bursaspor ile kozlarını paylaşacak. 8 takım 2022-2023 Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonu olmak için mücadele edecek. İşte Pınar Karşıyaka Bursaspor maçına ilişkin bilgiler…

     
  • Karşıyaka Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    KARŞIYAKA BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Pınar Karşıyaka Bursaspor maçı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda bu akşam saat 20:30’da oynanacak.
  • Karşıyaka Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    KARŞIYAKA BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Pınar Karşıyaka Bursaspor karşılaşması beIN Sport 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
  • Karşıyaka Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    PINAR KARŞIYAKA KADROSU

    Ali Efe Barış, Angel Delgado, Berkan Durmaz, Braian Angola, Deniz Kılıçlı, Dusan Cantekin, Efe Ergi Tırpancı, Errick McCollum, Jaylon Brown, Kenan Sipahi, Mert Celep, Mindaugas Kuzminskas, Skyler Flatten, Thomas Akyazılı,Vitto Brown
  • Karşıyaka Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    BURSASPOR KADROSU

    Ömer Utku Al, Zach Auguste, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim, Tarık Sezgün, Sindarius Thornwell, Onuralp Bitim, Mithat Can Özalp, Mehmet Atalan, Enes Berkay Taşkıran, Derek Needham, Dave Dudzinski, Berk Can Akın, Anthony Clemmons, Ahmet Düverioğlu

     

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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