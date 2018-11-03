SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa, Antalyaspor'u konuk ediyor.
Ligde 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor. Geride kalan 10 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 17 puan toplayan Antalyaspor ise 5. sırada bulunuyor.
KASIMPAŞA: 0 - ANTALYASPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 13.30
YAYIN: beIN Sports 1
KASIMPAŞA: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Onur, Popov, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Celustka, Diego, Cissokho, Chico, Yekta, Hakan, Maicon, Doğukan, Doukara
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Filistin asıllı İsveçli futbolcu Abdul Rahman Khalili ile Fransız sol bek Olivier Veigneau Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Kasımpaşa, Antalyaspor ile daha önce karşı karşıya geldiği 14 mücadelede 2 kez kazanan taraf oldu. Söz konusu müsabakalarda Akdeniz temsilcisi ise aldığı 8 galibiyet ile rakibine karşı farkı açmış durumda. Oynanan 14 maçın dördünde ise taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.
Takımın başarılı olmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, mücadele öncesi şunları söyledi:
"Antalyaspor çıkış grafiği iyi olan bir rakip, sıralamadaki yerinden de belli. Kadrosunda değerli futbolcular, başında da değerli bir teknik direktör var. Kendisiyle uzun yıllar çalıştığım kardeşim var. Onun başarılı gidişi beni de mutlu ediyor. En fazla mutluluk duyduğum şey benim takımımın başarılı olması. İnşallah çizgimizi herhangi bir şekilde bozmayız. İyi bir yerdeyiz. Daha iyileri var. Daha iyileri yapabilmek için her şeyi yapacağız.”
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