Kasımpaşa, Süper Lig'de 19. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.
KASIMPAŞA - BB ERZURUMSPOR
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 2
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic
YEDEKLER: Erdem, Ertuğrul, Anıl, Hajradinovic, Feyzi, Furkan, Çağtay, Yasin, Hasan, Oğuzhan
TEKNİKDİREKTÖR: Fuat Çapa
BB ERZURUMSPOR: Szumski, Murat Uçar, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk Ahmet, Emrah Başsan, Ricardo Gomes
YEDEKLER: Kayacan, Mücahit, Gökhan, Hasan, Donald, Novikovas, Darri, Özgür, Oltan, Ömer
TEKNİKDİREKTÖR: Mesut Bakkal
Ligde yaptığı 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 22 puan topladı. Son sırada bulunan Erzurumspor ise 18 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik ile 11 yenilgi yaşadı ve 13 puan topladı.
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