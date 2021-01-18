Kasımpaşa, Süper Lig'de 19. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

KASIMPAŞA - BB ERZURUMSPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 2

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic

YEDEKLER: Erdem, Ertuğrul, Anıl, Hajradinovic, Feyzi, Furkan, Çağtay, Yasin, Hasan, Oğuzhan

TEKNİKDİREKTÖR: Fuat Çapa

BB ERZURUMSPOR: Szumski, Murat Uçar, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk Ahmet, Emrah Başsan, Ricardo Gomes

YEDEKLER: Kayacan, Mücahit, Gökhan, Hasan, Donald, Novikovas, Darri, Özgür, Oltan, Ömer

TEKNİKDİREKTÖR: Mesut Bakkal

Ligde yaptığı 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 22 puan topladı. Son sırada bulunan Erzurumspor ise 18 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik ile 11 yenilgi yaşadı ve 13 puan topladı.