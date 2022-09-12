Kasımpaşa - Galatasaray maçının yazar yorumları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kasımpaşa - Galatasaray maçının yazar yorumları

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yendi. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri; Gomis ve Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti. Spor yazarları Kasımpaşa - Galatasaray maçını yorumladı

ABONE OL
  • Kasımpaşa - Galatasaray maçının yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: Real Madrid-Mallorca maçı öncesi basın toplantısında sorulan bir soru üzerine Ancelotti’nin verdiği yanıt enteresan: “Topa sahip olma oyunu bir hevesti. Dikine oynamak daha verimli. Kaleye daha çabuk gitmek artık yeni moda” Ben futbolda tek bir doğru olduğuna inanmıyorum, Guardiola’nın da yaptığı saygıdeğer, Ancelotti’nin de... 
  • Kasımpaşa - Galatasaray maçının yazar yorumları

    Ancak Ancelotti evinde 6 tane Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi madalyası olan efsanevi bir futbolcu, elit bir teknik adam. O bir şey söylüyorsa hafife almazsınız, kulak kabartırsınız. Sanırım Okan Buruk’un da Galatasaray’da daha fazla kulak kabarttığı vizyon, Ancelotti’nin vizyonu.
  • Kasımpaşa - Galatasaray maçının yazar yorumları

    ŞANSAL BÜYÜKA: Galatasaray’da bu kadar transfer bolluğunda, bu kadar futbolcu çokluğunda en büyük eksik; savunma güvenliğinin yetersizliği olarak görünüyor. Kafayı vurduruyorlar, şut atılmasına izin veriyorlar, rakibi arkaya kaçırıyorlar. Görünen o ki, bu sezon Galatasaray’da “yiyenler ile atanlar” yarışacak gibi... Neyse ki, Galatasaray’ın müthiş bir hücum zenginliği var. 
  • Kasımpaşa - Galatasaray maçının yazar yorumları

    Icardi geldi, Seferovic bekliyor, Gomis çok iyi oynuyor. Yunus Akgün öyle... Bu maçla birlikte Kerem ortaya çıktı. Kısa süre oyunda kalan Rashica bayağı etkili işler yaptı. Galatasaray kazandı, daha da farklı kazanırdı. Sadece maçı kazanmadı, belki de maçtan daha önemlisi Kerem Aktürkoğlu‘nu kazandı. Galatasaraylı şunu unutmasın; Kerem varsa her şey tamam...
  • Kasımpaşa - Galatasaray maçının yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR: Haftalardır G.Saray'ı tek başına taşıyan adam, yani Gomis yer tutma zekasından ötürü golü yaptı. Aslında gol öncesi Kerem ve gol pasını veren Yunus önemli işler yaptılar. İkinci yarı Kerem sahneye çıktı. Haftalardır 'Sorunu var, parasını beğenmiyor' gibi problemlerle boğuştuğu iddia edilen Kerem, çok iyi işler yaptı. G.Saray'ın ikinci, Kerem'in ilk golünde Oliveira'nın pas zamanlaması mükemmel. Üstelik Oliveira belki de direklerden dönen toplar açısından ligin en şanssız futbolcusu.
  • Kasımpaşa - Galatasaray maçının yazar yorumları

    Kerem'in attığı bir ikinci gol var ki seyrine doyum olmaz. Yaklaşık 25 metreden ayak iç üstüyle öyle bir vurdu ki Ertuğrul'un yapabileceği hiçbir şey yok. Bu dakikadan sonra maç bitti diyorduk ki uzatmalara girdiğimizde Kasımpaşa'nın ikinci golü geldi. Bir korner, yine yerleşim hatası ve Sadık'ın golü. Sonuçta G.Saray, kolay gol yemediği sürece Türkiye'nin en etkili takımı ama kolay gol yediği sürece de çok sürpriz puanlar kaybedebilir. 
  • Kasımpaşa - Galatasaray maçının yazar yorumları

    OSMAN ŞENHER: Sacha Boey, sağ çizgide hayatının futbolunu oynuyor. Bitmez tükenmez enerjisi, temposu, takımına çok büyük katkı veriyor. Yunus ilk golün pasını verdi, iyi günündeydi. Oliveira, gol şansını kıramıyor. Geçen hafta olduğu gibi yine mükemmel vuruşu direkten döndü. Torreira sahada basmadık yer bırakmıyor. Sadece rakip ataklarda değil, ayağındaki topu mükemmel kullanıyor. 
  • Kasımpaşa - Galatasaray maçının yazar yorumları

    Forvetteki arkadaşlarına iki gol pası verdi. Gomis yaşı kaç olursa olsun büyük golcü. Cim Bom’un tek sıkıntısı sol tarafta. Okan hoca Kerem’i merkeze alıyor, o da golleri buluyor. Ama o sol koridorda Van Aanholt, Sacha Boey gibi çıkıp etkili olamıyor. Sonuçta her iki takımı da kutlarız. Kasımpaşa da Galatasaray da çok iyi oynadılar. Maçta heyecan vardı, goller vardı.
  • Kasımpaşa - Galatasaray maçının yazar yorumları

    NEVZAT DİNDAR: Harry Potter'ın galası... Galatasaray havaya girmeye başladı. Geçen hafta 10 kişi ile Gaziantep’i deviren Cim-Bom, çıkışını Kasımpaşa deplasmanında da sürdürdü. Aslan maçı 3-2 kazanırken, karşılaşmaya damgasını vuran isim son haftaların tartışılan ismi Kerem Aktürkoğlu oldu.
  • Kasımpaşa - Galatasaray maçının yazar yorumları

    Kerem iki şık golle galibiyeti getiren isim olurken, kötü geçirdiği ilk yarı sonunda onu oyundan almayan Okan Buruk galibiyetin mimarıydı. Buruk bu radikal kararı ile hem maçı hem de Kerem’i kazandı.
  • Kasımpaşa - Galatasaray maçının yazar yorumları

    RIDVAN DİLMEN: Kerem gollerini buldu, kazanmayı hak ettiler. Her geçen gün toparlıyorlar. Kötü oynarken de kazanmışlardı, şimdi iyi oynarken kazandılar. Büyük takımlar böyle puan toplar zaten. Ne Mertens, ne Mata, Ne Icardi planlı programlı olamıyor transferleri. Kulüpleri izin verince alınabiliyor. Ligimizde artık daha kaliteli maçlar izleyeceğiz.
  • Kasımpaşa - Galatasaray maçının yazar yorumları

    NECATİ ATEŞ: Hoşgeldin Kerem diyorum ben, ilk yarı ve ikinci yarı siyahla beyaz kadar farklıydı. Özgüven diyoruz, Oliveira'nın muhteşem pasıyla Kerem'in gol vuruşu acayip bir özgüven kazandırdı. Golü 50 dakika bekledi Kerem, ilk dakikada da atabilirdi golü.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.