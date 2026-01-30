Habertürk
        Kasımpaşa ile Estesie Dental Klinik arasında sponsorluk anlaşması!

        Kasımpaşa ile Estesie Dental Klinik arasında sponsorluk anlaşması!

        Kasımpaşa ve Estesie Dental Klinik Arasında "Şort Sponsorluğu" anlaşması imzalandı

        Giriş: 30.01.2026 - 16:58 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:58
        Kasımpaşa'dan sponsorluk anlaşması!
        Kasımpaşa, sağlık ve estetik sektörünün öncü markalarından Estesie Dental Klinik ile "Şort Sponsorluğu" anlaşmasına imza attı.

        Kemerburgaz Tesisleri’nde düzenlenen imza töreni; Kulüp CEO’su Ceyhun Kazancı, Estesie Dental Klinik Yönetim Kurulu Başkanları Dr. Aybegüm Şelli ve Dr. Cüneyt Şelli ile futbolcular Cenk Tosun ve Kerem Demirbay’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

        Estesie Dental Klinik; implant tedavileri, gülüş tasarımı ve genel diş tedavileri alanlarında hizmetler sunan bir sağlık kuruluşudur.

