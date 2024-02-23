Trendyol Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa'nın takım kaptanı Aytaç Kara, cumartesi günü oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan tecrübeli orta saha, "Her maça çok özel hazırlanıyoruz. Bu maç da onlardan birisi. Bu sene Fenerbahçe şampiyonluğa oynayan çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Zorlu bir deplasman olacak bizim için. Bunun farkındayız. Mücadelemizi en üst seviyede yapmaya çalışacağız." dedi.

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"AVRUPA KUPALARINA KATILMAK HEPİMİZİN HAYALİ"

"Avrupa kupasına gitmek hepimizin hayali" diyen 30 yaşındaki futbolcu "Arkadaşlarımızla konuşuyoruz bunları. Biz daha çok maç maç odaklandığımız için her maçı geçerek ligi en üst seviyede bitirip önümüze bakmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Aytaç Kara bu sezonki performansını da değerlendirdi.

"Bu sene çok iyi bir arkadaşlığımız olduğu için kişisel performansıma da yansıyor. Sahada çok fazla pozisyona girebiliyoruz. Benim de her maç ve her antrenmanda üstüne koyarak devam etmek gibi bir hedefim var."