Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

KASIMPAŞA - SİVASSPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Mert Güzenge

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Anıl, Thelin

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Ligin geride kalan 20 haftasında 19 maça çıkan lacivert-beyazlı ekip, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kasımpaşa, topladığı 22 puanla 21. haftaya 16. sırada girdi. Sivas temsilcisi ise, 19 müsabakada 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgiyle 24 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, 21. hafta öncesinde 12. sırada yer buldu.

SON 7 LİG MAÇINDA 4 PUAN ALABİLDİ

Kasımpaşa, Süper Lig'deki son 7 maçında sadece 4 puan toplayabildi. Ligin 13. haftasındaki Yeni Malatyaspor maçıyla başlayan süreçte lacivert-beyazlı ekip, birer galibiyet ve beraberlik alabildi. Kasımpaşa, 5 lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAYBETTİ

Kasımpaşa, sahasında oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı. Ligde sahasında oynadığı ilk 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek başarılı bir başlangıç yapan lacivert-beyazlılar, son 3 karşılaşmada ise istediği sonuçları alamadı. İstanbul temsilcisi, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda arka arkaya Gaziantep FK'ye 4-0, Fenerbahçe'ye 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ise 2-1 yenildi.