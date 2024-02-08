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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa, Yunus Emre Gedik'i transfer etti - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa, Yunus Emre Gedik'i transfer etti

        Kasımpaşa, Göztepe forması giyen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yunus Emre Gedik'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 14:15 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:15
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        Kasımpaşa transferi açıkladı
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        Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Kasımpaşa, 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Yunus Emre Gedik'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Yunus Emre Gedik, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadesine yer verildi.

        25 yaşındaki Yunus Emre bu sezon Göztepe formasıyla 14 resmi maçta forma giyerken, 4 asist yaptı.

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