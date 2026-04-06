Kaspersky, 2025 finansal sonuçlarını açıkladı: Gelirini 836 milyon dolara ulaştı

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte siber güvenlik, her sektörde kritik bir öneme kavuştu. Akıllı cihazların yaygınlaşması, yapay zekâ uygulamalarının artması ve dijital dönüşümün hız kazanması, siber tehditleri daha karmaşık ve yıkıcı hale getirirken, kurumlar ve bireyler için güçlü koruma mekanizmaları zorunlu hale geldi.

2025 yılında da siber güvenlik sektörü, hızla evrilen tehditlerle mücadele etti. Kaspersky’nin günlük olarak tespit ettiği zararlı dosya sayısı ortalama 500 bine ulaşırken, şirket bireysel kullanıcılar ile küresel kurumlara yönelik kapsamlı koruma sağlamak amacıyla portföyünü güçlendirdi. Yıl boyunca 560’tan fazla ürün güncellemesi ve yeni sürüm yayımlayan şirket, tehdit ortamına proaktif yanıt verdi.

B2B SEGMENTİNDE GÜÇLÜ BÜYÜME İVMESİ

Şirketin öncelikli odak alanlarından B2B satışları, yıllık yüzde 16 artış gösterdiği vurgulandı. Kurumsal segmentte yüzde 21, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ise yüzde 7 büyüme kaydedildiği belirtildi. Geleneksel uç nokta çözümlerinin yanı sıra altyapı korumasına yönelik “non-endpoint” çözümler yüzde 29’luk çarpıcı bir artış sergilerken, endpoint çözümlerinde büyüme yüzde 1 seviyesinde kaldı.

Şirketin amiral gemisi ürünü Kaspersky Next serisi, 2025’te yıllık yüzde 158’lik rekor büyüme yakaladı. Özellikle KOBİ’lere yönelik Kaspersky Next XDR Optimum ve Kaspersky Next MXDR Optimum çözümleriyle ürün ailesi genişletildi. Yapay zekâ destekli yeni nesil Kaspersky SIEM çözümü yüzde 30, liderliği bağımsız analizlerle teyit edilen Kaspersky Threat Intelligence ise yüzde 18 büyüme gösterdi.

ENDÜSTRİYEL GÜVENLİK VE YÖNETİLEN HİZMETLERDE ÖNE ÇIKAN PERFORMANS

Endüstriyel sektörlerdeki yüksek siber riskler, operasyonel teknoloji (OT) korumasına olan talebi canlı tuttu. Kaspersky Industrial CyberSecurity çözümü yüzde 25 büyüme kaydetti. 10 yılı aşkın süredir bu alana yatırım yapan şirket, sektörün en olgun çözümlerinden birini sunan öncü konumunu korudu.Kurumların bilgi güvenliği uzmanı eksikliği, yönetilen güvenlik hizmetlerine ilgiyi artırdı. Bu doğrultuda Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) çözümünün satışları yüzde 90 artarak neredeyse iki katına çıktı. KasperskyOS tabanlı ürünlerin toplam satışları ise yüzde 85 artış gösterdi.

B2C SEGMENTİNDE BÖLGESEL BAŞARILAR

Tüketici segmentinde (B2C) jeopolitik etkiler nedeniyle küresel satışlar yüzde 3’lük sınırlı bir düşüş gösterdi. Buna rağmen daha elverişli bölgelerde büyüme devam etti: Orta Doğu’da yüzde 11, Rusya ve BDT ülkelerinde yüzde 16 artış kaydedilirken, Asya-Pasifik’te yeni müşteri kazanımı yüzde 19 yükseldi.B2C iş kolu 2025 yılında 70 milyon benzersiz kullanıcıya ulaşarak önemli bir eşik aştı; abonelik tabanlı kullanıcı sayısı yüzde 4 arttı. Şirket, Kaspersky Who Calls çözümünü Latin Amerika’da devreye alırken, gezginlere yönelik Kaspersky eSIM Store ile yeni bir pazar segmentine girdi. Kaspersky VPN Secure Connection ve Kaspersky Premium gibi ürünler, yüksek hız ve üstün koruma performansıyla kullanıcı güvenini pekiştirdi.

EUGENE KASPERSKY’NİN DEĞERLENDİRMESİ

Şirketin Kurucusu ve CEO’su Eugene Kaspersky, sonuçlara ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Elde ettiğimiz iş sonuçları, stratejimizin gücünü açıkça ortaya koyuyor. Zorlu koşullara rağmen büyümeye devam ediyoruz. Öncelikli alanlarımızın tamamında istikrarlı performans sergileyerek Orta Doğu, Asya-Pasifik ve Latin Amerika dahil birçok bölgede büyümeyi sürdürdük. Önümüzdeki dönemde de insan kaynağımıza, ürünlerimize, teknolojilerimize ve iş geliştirme faaliyetlerimize yatırım yaparak yeni fırsatları değerlendirmeyi ve büyümemizi hızlandırmayı hedefliyoruz."

KÜRESEL YATIRIMLAR VE EKİP GÜÇLENDİRMESİ

Şirket, büyüme potansiyeli yüksek bölgelerde yatırımlarını artırdı. 2025’te Vietnam’da yeni ofis açan Kaspersky, Güneydoğu Asya’daki operasyonlarını desteklemek üzere yeni bir genel müdür atadı. Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu’daki yerel ekiplerini güçlendiren şirket, toplam çalışan sayısını 5.500’ün üzerine çıkardı.Tüm büyüme oranları döviz kuru etkilerinden arındırılmış olarak sunulmuştur. Güncel kurlarla şirketin toplam geliri 944,6 milyon dolara ulaşarak yıllık yüzde 15 artış gösterdi.