Kayserispor: 0 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına konuk oldu.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Galatasaray'da yeni transferler Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay, ilk kez forma giydi. İki futbolcu da karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından iki takım da sezona birer puanla başladı.

REKLAM Galatasaray, ligde gelecek hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Okan Buruk'un ekibi, hafta arasında ise kendi evinde Olimpija Ljubljana ile rövanş maçına çıkacak. Kayserispor, ligin ikinci haftasında İstanbulspor deplasmanına gidecek. MAÇTAN DAKİKALAR 14. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Galatasaray savunmadan çıkmak isterken Kerem Aktürkoğlu'nun hatalı pasında top Gökhan Sazdağı'nda kaldı. Aynı oyuncunun topu birkaç metre sürdükten sonra uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak auta çıktı.

24. dakikada rakip yarı alanda pas arası yapan Mertens, kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden topa sert vurdu ama kaleci Bilal Bayazit üzerine gelen meşin yuvarlağı çeldi. 30. dakikada seri paslarla Kayserispor yarı alanına yerleşen Galatasaray'da Mertens'in şık topuk pasına koşu yapan Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez sağ ayağı ile yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti. REKLAM 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde boş kalan Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Bilal Bayazit, son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı.

37. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Oliveira'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 44. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun uzak köşeye vuruşunda, top az farkla auta gitti. 45+3. dakikada Oliveira'nın uzun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mertens kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu iyi kontrol edemeyince topu kaleci Bilal Bayazit topu kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. 47. dakikada Attamah'ın kendi yarı alanın ilk metrelerinden savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa koşu yapan Cardoso'nun topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera, kapattığı köşeye yönelen meşin yuvarlağı uzanarak kontrol etti.

53. dakikada Karimi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun kale alanına çıkardığı pasa koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı. 69. dakikada Oliveira'nın sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Icardi'nin kafa vuruşunda, kaleci Bilal Bayazit son anda topu çelmeyi başardı. Kaleciden seken topu savunma uzaklaştırdı. 89. dakikada Ackah'ın savunmanın arkasına havadan gönderdiği pasa koşu yapan Thiam kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ıskaladı. Thiam'dan seken topu kaleci Muslera kontrol etti.

90+8. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane'nin ortasında kale alanı içerisinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Ramazan Civelek'in kontrol edemediği meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.