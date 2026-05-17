Kayserispor: 2 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Kayserispor oldu.

Ev sahibine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 49'da Laszlo Benes ve 74. dakikada Fedor Chalov attı. Konuk ekibin tek golünü ise 47. dakikada Eren Yağmur kaydetti.

Yeşil Beyazlılar'da forma giyen Riechedly Bazoer, 87. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından küme düşmesi kesinleşen Kayserispor, maç fazlasıyla 17. sıraya tırmandı ve puanını 30'a çıkardı. Ligde üst üste 3. kez yenilen Konyaspor ise sezonu 40 puanla 9. sırada tamamladı.