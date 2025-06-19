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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Yerli ve yabancı birçok futbolcu ile görüşüyoruz - Bellona Kayserispor Haberleri

        Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Yerli ve yabancı birçok futbolcu ile görüşüyoruz

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Başkanı Nurettin Açıkalın; transfer çalışmaları kapsamında yerli ve yabancı bazı oyuncularla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 10:59 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:59
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        "Yerli ve yabancı birçok futbolcu ile görüşüyoruz"
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        Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor; 2025-2026 sezonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan sarı kırmızılılar, yerli ve yabancı birçok oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor.

        Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın; yeni sezon öncesi yeniden yapılanmaya gittiklerini söyledi. Başkan Açıkalın; "Teknik direktörümüz Markus Gisdol ile yeni bir yapılanma sürecine girecek olan takımımız için transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kadromuzu güçlendirme adına yerli ve yabancı birçok futbolcu ile görüşüyoruz. Kadro kalitemizi yükseltmek ve Süper Lig'de daha başarılı bir Kayserispor'u taraftarlarımıza izletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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