Kayserispor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş Kayserispor'un konuğu olacak. Zorlu deplasman öncesinde siyah- beyazlılar topladığı 39 puanla 3, Kayserispor ise 28 puanla 13. sırada bulunuyor. Beşiktaşlı taraftarlar yeni transfer Ernest Muci'nin maç kadrosunda yer alıp almayacağını merak ediyor. Peki Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Trabzonspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle moral depolayan Beşiktaş'ta gözler Kayserispor maçına çevrildi. Ligde şampiyonluk yarışında oldukça geride kalan siyah- beyazlılar, sezonu 3. olarak tamamlayarak Avrupa'da yer almak istiyor.
Öte yandan oynadığı son 9 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Kayserispor ise bu kötü gidişata son verip 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kritik maç öncesi muhtemel 11'ler belli oldu. İşte karşılaşmaya ait detaylar...
KAYSERİSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 12 Şubat Pazartesi (bugün) 20.00'de başlayacak.
Maç beIN Sporsts 1'de naklen yayınlanacak.
Taraftarların heyecanla beklediği maçın muhtemel 11'leri belli oldu. İşte, Kayserispor- Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri...
MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kolovetsios, Arif, Carole, Mehmet Eray, Ackah, Boa Morte, Cardoso, Hasan Ali, Gökhan
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Umut, Muleka, Amartey, Fernandes, Rebic, Semih, Cenk
ERNEST MUCİ OYNAYACAK MI?
Beşiktaş, Legia Varşova’nın 22 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muci’yi kadrosuna kattı.
Genç yıldız, Kayserispor maçı öncesinde takımla beraber ilk antremanına çıktı.
Ernest Muci, Fernando Santos’un forma şansı tanıması durumunda Kayserispor'a karşı oynayacak.