Kayserispor'da kadro dışı kararı
Kayserispor, Sivasspor maçında takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya tokat atan Stephan Bahoken'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 17. sırasında yer alan Kayserispor'da kadro dışı kararı verildi.
Olay, Sivasspor maçı sırasında yaşanan gerginlik sonucu Bahoken'in Cardoso'ya fiziksel müdahalede bulunmasıyla gündeme geldi.
Kulüp, Bahoken'in bu hareketini kabul edilemez buldu ve kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Kadro dışı kalan ve aynı zamanda kart cezalısı da olan Bahoken, 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor - Trabzonspor maçında görev yapamayacak.