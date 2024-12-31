Kayserispor'da Mehdi Bourabia cezalı!

Süper Lig'in 18. haftasında Bodrumspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, hazırlıklarını sürdürürken bu maçta Mehdi Bourabia'dan yararlanamayacak.

Fransız futbolcu, 4 sarı kart gördüğü için bu maçta sarı kart cezalısı olarak görev alamayacak.

Bu sezon 15 Süper Lig maçında Kayserispor forması giyen Mehdi Bourabia; Trabzonspor, Adana Demirspor Antalyaspor ve Galatasaray maçlarında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.