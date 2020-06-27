Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, son çalışmasını yaparak hazırlıklarını tamamladı. Karayolu ile Sivas'a hareket edecek olan sarı kırmızılı takım kafilesinde sağ bek oyuncusu Zoran Kvrzic yer almadı. Son antrenmanda arka adalesinde zorlanma tespit edilen 32 yaşındaki Boşnak futbolcu, maç kadrosundan çıkarıldı.
Diğer yandan sağ kasığında ağrısı bulunan Ziya Alkurt da Sivas kafilesine dahil edilmeyen isimler arasında yer aldı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR