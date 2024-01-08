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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor'un forveti Stephane Bahoken, ligdeki 3. golünü attı - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Kayserispor'un forveti Stephane Bahoken, ligdeki 3. golünü attı

        Kayserispor'un Fransız futbolcusu Stephane Bahoken, ligdeki 3. golünü kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:00 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:00
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        Kayseri'nin forveti 3. golünü attı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un 31 yaşındaki Fransız forveti Stephane Bahoken, ligdeki 3. golünü kaydetti.

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında Sivaspor’a 3-1 mağlup olurken Stephane Bahoken 1 gol attı. Son 5 maçta 3 gol atan Bahoken, ligdeki gol sayısını 3’e çıkarttı. Kayserispor forması ile ligdeki ilk golünü ligin 14. haftasında Trabzonspor’a atan Stephane Bahoken; ikinci golünü ligin 15. haftasında Pendikspor ve üçüncü golünü ise ligin 19.haftasında Sivasspor'a attı.

        Stephane Bahoken bu sezon Kayserispor forması ile ilk kez 11'de çıktığı maçta 42. dakikada attığı golle takımına beraberliğe getiren isim oldu ancak attığı gol puan için yeterli olmadı.

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