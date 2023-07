6 Şurada Paylaş!









GELİR TAHMİNİNİN YÜZDE 42'SİNE ULAŞILDI

Yılın ilk 5 ayında merkezi yönetim gelirleri 1 trilyon 612 milyar lira oldu. Bu rakam 3 trilyon 810 milyar liralık yıl sonu bütçe tahmininin yüzde 42'sine denk geldi. KDV gelirleri ilk 5 ayda 435 milyar lirayı aşarak yıl sonu bütçe hedefinin yüzde 53'üne ulaştı. ÖTV gelirleri ise 251.3 milyar lira ile yıl sonu tahmininin yüzde 49'una ulaştı.

Harç gelirleri ise Ocak-Mayıs döneminde 45.9 milyar lira ile 2023 sonu tahmininin yüzde 44'ünü buldu.

Merkezi Yönetim Gelirleri

Genel Bütçe Gelirleri

(bin TL) Ocak-Mayıs 2023 Yıl sonu bütçe tahmini toplam/bütçe tahmini (%)1.612.124.441 3.810.149.041 421.566.273.600 3.753.912.807 42 I-Vergi Gelirleri 1.371.153.460 3.199.534.179 43 1. Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 493.775.940 1.114.131.841 44 a) Gelir Vergisi 213.082.686 495.040.193 43 b) Kurumlar Vergisi 280.693.254 619.091.648 45 2. Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 19.750.127 42.733.571 46 a) Veraset ve İntikal Vergisi 1.453.255 3.938.527 37 b) Motorlu Taşıtlar Vergisi 18.255.191 38.725.989 47 c) Değerli Konut Vergisi 41.680 69.055 60 3. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 435.047.681 824.090.389 53 a) Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 128.694.037 203.560.339 63 Beyana Dayanan KDV 115.732.625 184.870.422 63 Tevkif Suretiyle Kesilen KDV 12.961.412 18.689.917 69 b) Özel Tüketim Vergisi 251.324.002 510.614.994 49 Petrol ve Doğalgaz Ürünleri (I) 32.312.504 85.011.858 38 Motorlu Taşıtlar (II) 125.099.482 203.556.227 61 Alkollü İçkiler (III-a) 19.275.122 55.315.392 35 Tütün Mamülleri (III-b) 51.498.861 126.005.000 41 Kolalı Gazozlar (III-c) 2.581.544 4.902.224 53 Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar (IV) 20.556.891 35.824.293 57 c) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 38.806.718 75.076.034 52 d) Şans Oyunları Vergisi 7.367.743 13.100.775 56 e) Özel İletişim Vergisi 5.020.669 12.264.901 41 f) Dijital Hizmet Vergisi 3.209.343 7.173.346 45 g) Konaklama Vergisi 625.169 2.300.000 27 h) Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 4. Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 337.858.452 1.056.842.056 32 a) Gümrük Vergileri 43.423.129 121.790.758 36 b) İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 293.306.723 931.406.194 31 c) Diğer Dış Ticaret Gelirleri 1.128.600 3.645.104 31 5. Damga Vergisi 30.287.654 55.511.767 55 6. Harçlar 45.945.049 105.224.555 44 7. Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 8.488.557 1.000.000 849