        Keçiörengücü: 2 - Amedspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Keçiörengücü: 2 - Amedspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Keçiörengücü ile Amedspor, 2-2 berabere kaldı. 8. dakikada 1-0 geriye düşmesine rağmen Mbaye Diagne ve Daniel Mosquera'nın golleriyle 2-1 öne geçen Amedspor, 79. dakikada Odise Roshi'nin golüne engel olamadı. Bu sonucun ardından Keçiörengücü haftayı 40, Amedspor ise 55 puanla tamamladı.

        Giriş: 28.02.2026 - 22:05
        Dört gollü maçta kazanan yok!

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Keçiörengücü ile Amedspor karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe'de oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

        Ev sahibinin gollerini 8'de Mame Diouf ve 79. dakikada Odise Roshi atarken, konuk ekibin gollerini ise 17'de Mbaye Digane ile 28. dakikada Daniel Mosquera kaydetti.

        Bu sonucun ardından Amedspor puanını 55'e, Keçiörengücü ise 40'a çıkardı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Sivasspor'a konuk olacak. Amedspor, Serik Spor'u ağırlayacak.

        HT 360 - 26 Şubat 2026 (Washington İran'dan Tam Olarak Ne İstiyor?)

        Yunanistan'da kuzeye göç hareketi. Savaştan önce son çıkış Cenevre mi? ''ABD'yi vuracak füze'' gerçek mi? ABD'nin İran'dan talepleri net mi? Bunca gemi ve uçak zorlamak için mi? HT 360'ta Dilek Gül sundu.  

