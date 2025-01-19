Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Keçiörengücü: 2 - Sakaryaspor: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Keçiörengücü: 2 - Sakaryaspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Sakaryaspor'u ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 16:17 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gol düellosunda kazanan Sakaryaspor!
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor, konuk olduğu Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yendi.

        Ankara Keçiörengücü'nde Görkem Bitin, 90+6'ncı dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

        Stat: Aktepe

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı (Dk. 76 Oğuzhan Ayaydın), Caulker, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere (Dk. 57 Görkem Bitin), Süleyman Luş, Erkam Develi, Traore (Dk. 82 Halil Can Ayan), Rroca (Dk. 76 Camara), Dembele (Dk. 82 Abazaj), Diouf

        Sakaryaspor: Szumski, Muhammed Himmet Ertürk, Oğuzhan Çapar, Erdi Dikmen, Kahraman Demirtaş (Dk. 46 Volkan Eğri), Bülent Uzun (Dk. 62 Engin Can Aksoy), Simon, Totre, Aabid (Dk. 81 Emre Demir), Saint-Louis (Dk. 35 Mamadou), Andrade

        Goller: Dk. 12 Saint-Louis, Dk. 36 Mamadou, Dk. 88 Andrade (Penaltıdan) (Sakaryaspor), Dk. 17 Dembele, Dk. 63 Görkem Bitin (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

        Sarı kartlar: Dk. 26 Erdi Dikmen, Dk. 90 Mamadou (Sakaryaspor), Dk. 45 Süleyman Luş, Dk. 46 Dembele (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk tahliye heyecanı
        İlk tahliye heyecanı
        İsrail-Hamas hattında rehine takası süreci başladı
        İsrail-Hamas hattında rehine takası süreci başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"