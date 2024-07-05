Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Almanya Kenan Karaman, Schalke 04 ile sözleşme yeniledi - Futbol Haberleri

        Kenan Karaman, Schalke 04 ile sözleşme yeniledi

        Schalke 04, eski milli oyuncu Kenan Karaman'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 19:06 Güncelleme: 05.07.2024 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kenan Karaman, 2028'e kadar uzattı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eski milli futbolcu Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04 ile olan sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

        Bundesliga 2 takımlarından Schalke 04, bir dönem Beşiktaş forması da giyen eski milli oyuncu Kenan Karaman'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kenan Karaman, geride kalan sezonda Schalke 04 formasıyla çıktığı 31 müsabakada 14 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        UEFA'nın çifte standardı!
        UEFA'nın çifte standardı!
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'ya tepki yağdı
        "Kara para aklama" suçlaması
        "Kara para aklama" suçlaması
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Türksat 6A'da geri sayım
        Türksat 6A'da geri sayım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola