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        Haberler Ekonomi Emlak Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu - Emlak Haberleri

        Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösterecek olan 'Kentsel Dönüşüm Başkanlığı', Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla resmen kuruldu. Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 'Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın altında biri Marmara'ya özel olmak üzere 3 ayrı genel müdürlük oluşturuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 10:50 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:50
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        Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu olarak ‘Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ resmen kuruldu. Türkiye’nin yapı stokunun yenilenmesi için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın kurulması adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir çalışma başlatılmıştı.

        3 AYRI GENEL MÜDÜRLÜK OLUŞTURULDU

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kentsel Dönüşüm Başkanlığı altında da; Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü olmak üzere 3 ayrı genel müdürlük kuruldu.

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        Genel Müdürlüklerden birincisi olan Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara haricindeki bölgelerde yer alan kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edecek. İkinci genel müdürlük sadece Marmara Bölgesi’nin dönüşümünü takip edecek. Üçüncü genel müdürlük ise kaynak temini sağlayacak. Yapılan bu düzenlemeyle kentsel dönüşüm süreçlerinin Marmara ve Türkiye genelinde çok daha hızlı bir şekilde devam edeceği belirtiliyor. Özellikle Marmara’daki yapı stokunun fazlalığı göz önüne alındığında afetlere karşı dirençli hale gelmesi için kurulan genel müdürlüğün, çalışmalara yeni bir ivme kazandıracağının altı çiziliyor.

        ÖZKAYNAK OLUŞTURULACAK

        Düzenlemeyle birlikte kurulan Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü, kentsel dönüşüme kaynak oluşturmak için taşınmazların tarama, planlama, değerleme, geliştirme ve arsa üretim çalışmalarını sürdürecek. Ülke genelinde tescil dışı alanları tarayıp tespit edecek ve hazine adına tescilini sağlayacak. Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü, tescil dışı alanlar ile hazine taşınmazlarını planlayarak satılması ile kentsel dönüşüm sürecine finans katkısı sunacak.

        “KENTSEL DÖNÜŞÜME YENİ BİR SOLUK”

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın kurulmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Kentsel dönüşüme yeni bir soluk! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmî Gazete’de bugün yayımlanan kararıyla, kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak ve güçlendirecek yeni yapısal düzenlemeler yürürlüğe girdi. Bu karara göre; Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ile kentsel dönüşüm çalışmalarımızı çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürüteceğiz. Bununla birlikte Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın bünyesinde; Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü de kuruldu. Bir genel müdürlüğümüz sadece Marmara Bölgesi’ndeki kentsel dönüşüm sürecini yürütecek, diğer genel müdürlüğümüz ise Marmara dışında kalan bölgelerdeki çalışmalara yönelecek. Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğümüz ise taşınmazları tespit, planlama ve değerleme işlemlerini gerçekleştirerek kentsel dönüşüm sürecine kaynak oluşturacak.” dedi

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