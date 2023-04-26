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Kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacağı açıklanan 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasında başvurular bugün başladı.

SADECE İSTANBUL İÇİN BAŞVURULAR ALINIYOR

E-devlet'te yer alan 'Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanya Başvurusu' sayfası üzerinden başvurular yapılabiliyor. Sayfada, "Sadece İstanbul ili için kentsel dönüşüm başvurusu yapılabilmektedir" notu yer alıyor.

Kampanyaya katılım tarihi olarak 26 Nisan-29 Mayıs duyuruldu.

NASIL UYGULANACAK?

Bakanlık 'Yarısı Bizden' kampanyasının diğer detaylarını ise 5 adımda sıraladı.

Buna göre,

ADIM 1; Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

ADIM 2; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

ADIM 3; Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

ADIM 4; Ruhsat alma süreci başlayacak.

ADIM 5; Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak.