Kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacağı açıklanan 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasında başvurular bugün başladı.
SADECE İSTANBUL İÇİN BAŞVURULAR ALINIYOR
E-devlet'te yer alan 'Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanya Başvurusu' sayfası üzerinden başvurular yapılabiliyor. Sayfada, "Sadece İstanbul ili için kentsel dönüşüm başvurusu yapılabilmektedir" notu yer alıyor.
Kampanyaya katılım tarihi olarak 26 Nisan-29 Mayıs duyuruldu.
NASIL UYGULANACAK?
Bakanlık 'Yarısı Bizden' kampanyasının diğer detaylarını ise 5 adımda sıraladı.
Buna göre,
ADIM 1; Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.
ADIM 2; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.
ADIM 3; Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.
ADIM 4; Ruhsat alma süreci başlayacak.
ADIM 5; Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak.
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