20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden'

Soru: Binanın dönüşümü için tüm konut sahiplerinin onayı gerekiyor mu?

- 2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacak.