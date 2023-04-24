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20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili paylaşımda bulundu

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AA
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilenleri 20 soruda yanıtladı.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Kurum, sosyal medyadan "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası" ile ilgili merak edilenleri paylaştı. Kampanyaya ilişkin merak edilen sorular ve cevapları şöyle:
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Soru: Bu kampanya kapsamında kaç konut dönüştürülecek?

    - İlk yıl yerinde 200 bin, rezervde 100 bin konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Soru: Kampanya sadece İstanbul'da mı yapılacak?

    - Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacak.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Soru: Başvuruda ücret ödenecek mi?

    - Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecek.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Soru: Başvuru tarihleri ne zaman?

    - Başvurular 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Soru: Fazla başvuru olması durumunda ne yapılacak?

    - Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecek. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacak.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Soru: Bir binadan birden fazla başvuru yapılabilecek mi?

    - Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilecek.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Soru: Binanın dönüşümü için tüm konut sahiplerinin onayı gerekiyor mu?

    - 2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacak.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Soru: Binanın dönüşümü için tüm konut sahiplerinin onayı gerekiyor mu?

    - 2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacak.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Soru: Birden fazla parselde, birden fazla dairesi olan başvuru yapabilir mi?

    - Yapabilir.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Soru: Hisseli tapusu olan başvuru yapabilir mi?

    - Yapabilir.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Soru: Konutlar nasıl inşa edilecek?

    - Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Soru: Yapımdan önce zemin etüdü yapılacak mı?

    - Yapılacak.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Soru: Başvuruda gelir şartı olacak mı?

    - Olmayacak.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Soru: Anlaşma tarihinden sonra bina ne kadar süre içerisinde tamamlanacak?

    - Bina boşaldıktan sonra en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Soru: Daha önce riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkılan binalar kampanyaya dahil midir?

    - Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilecek.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Soru: Yeni bina kaç katlı olacak?

    - Dönüşüm kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenecek.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Soru: Kapalı otopark yapılacak mı?

    - Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Soru: Dairemizi boşalttığımız süre içerisinde kira desteği olacak mı?

    - Yapının yıkılmasından sonra, malikin başvurusuna müteakip 5 bin 250 lira kira, 10 bin 500 lira taşınma yardımı yapılacak.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Soru: Başvurumu yaptım, sürecimi nasıl takip edebilirim?

    - Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecek.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

    Soru: Sitede oturuyoruz, yönetimin mi yoksa maliklerin mi başvurusu gerekiyor?

    - Başvuruyu sadece malikler yapabilecek.
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?
  • 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası şartları neler?

Haberi Hazırlayan : Ahmet Hamdi Girgin
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