        Kervan Gıda 2025 finansal sonuçlarını açıkladı

        Kervan Gıda, 2025 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Şirket, 2025 yılında FAVÖK'ünü yüzde 19 artırırdı. Sonuçları değerlendiren Kervan Gıda CEO'su Devrim Kılıçoğlu ""2025 yılı, operasyonel karlılığımızı artırdığımız, üretim verimliliğimizi iyileştirdiğimiz ve finansal yapımızı daha güçlendirdiğimiz bir dönem oldu" dedi

        Giriş: 12.03.2026 - 11:49
        Kervan Gıda 2025 finansal sonuçlarını açıkladı

        Kervan Gıda tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada 2025 yılında FAVÖK’ünü %19 oranında artırdığı belirtildi.

        FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 artarak 1,7 milyar ₺ olurken FAVÖK marjı da %9,4 seviyesinden %10,5’e yükseldi. FAVÖK’teki yükselişin yanı sıra şirketin 2025 yıl sonu itibarıyla net borcu %5 oranında düşüş gösterdi ve net borç/FAVÖK rasyosu 3,73 seviyesinden 2,98 seviyesine geriledi.

        Kervan Gıda CEO’su Devrim Kılıçoğlu, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “2025 yılı, operasyonel karlılığımızı artırdığımız, üretim verimliliğimizi iyileştirdiğimiz ve finansal yapımızı daha güçlendirdiğimiz bir dönem oldu. Tüm bunlarla birlikte FAVÖK performansımız artarak devam ediyor. Bunun yanında EBRD ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle finansal borçlarımızın kompozisyonunda uzun vadeli kredilerin payını %17’den %53’e yükselttik ve finansal rasyolarımızı iyileştirdik. Büyüme stratejimiz doğrultusunda yatırımlarımızı kârlılık, verimlilik ve küresel yaygınlık odağında sürdürmeye devam ediyoruz. Üretim kapasitemizi, ihracat ağımızı ve markalarımızın küresel gücünü artırarak sürdürülebilir kârlı büyümemizi desteklemeyi hedefliyoruz.”

