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Kira artış oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı kira artış oranı belirlendikten sonra kiracı ve ev sahiplerinin gözü Haziran ayı kira artış oranına çevrildi. "Kira artış oranı belli oldu mu?" ve "TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?" gibi sorular gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

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  • 01
    Kira artış oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

    Enflasyon rakamlarının artmasıyla, hayat şartlarıda zorlaşırken, kira artış oranları açıklanacak enflasyon rakamlarına göre şekillenecek. Mayıs ayı TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranları merak konusu olurken açıklanacak enflasyon oranları için gözler TÜİK'e çevrildi. Peki Kira artış oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
  • 02
    Kira artış oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

    HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    Haziran ayı kira artış oranı mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Mayıs enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde saat 10.00'da belli olacak.
  • 03
    Kira artış oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

    MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde %34,46 oldu.

    Örnek konut kirası: 1.000 TL

    Kira artış oranı: %34,46

    Mayıs ayı kira artış tutarı: 344,6 TL

    Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.344,6 TL

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