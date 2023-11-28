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        Haberler Ekonomi Otomobil Kiralık araç sayısında artış - Otomobil Haberleri

        Kiralık araç sayısında artış

        Operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk dokuz ayında 52 milyar 400 milyon TL'lik yeni araç yatırımı yaparak 51 bin 600 adet aracı filosuna kattı. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) verilerine göre, yılın üçüncü çeyreği sonu itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 136 milyar 650 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde, sektörün toplam araç sayısı 2022 yılı sonuna göre yüzde 2.8 artarak 252 bine ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 10:46 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:46
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        Kiralık araç sayısında artış
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        Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) verilerine göre operasyonel araç kiralama sektörünün yılın ilk dokuz ayında yaptığı yaptırımların toplam tutarı 52 milyar 400 milyon TL'yi buldu. Sektör bu dönemde 51 bin 600 adet aracı filosuna kattı

        Rapora göre, Renault yüzde 17,5 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 16,5’le Fiat, yüzde 10,8 ile Toyota, yüzde 10,7 ile Volkswagen ve yüzde 10,0’la Ford takip etti.

        Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 47,8’i kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 28,6 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 12,2 pay aldı. 2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araçların yüzde 2,9 olan payı ise 2023 yılının üçüncü çeyreği sonunda yüzde 7,0’ye yükseldi.

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        ÇEVRECİ MODELLERİN PAYI YÜZDE 10'A DAYANDI

        Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının artmaya devam etmesi de dikkat çekti. Buna göre, sektörün araç parkının yüzde 44,2’lik bölümünü dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 46,2’ye, hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 9,4’e yükseldi.

        TOKKDER raporunda yer alan bir başka veri ise, yılın ilk dokuz ayı sonunda operasyonel araç kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç tercih sıralamasında sedan birinciliğinin devam etmesi oldu.

        Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 54,3 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 21,1 ile ikinci sırada yer aldı. SUV araçlar ise yüzde 15,9 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu araçları yüzde 0,9 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti.

        Sektörün toplam araç parkının yüzde 76,6’sını otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı ise yüzde 23,4 olarak gerçekleşti.

        'ARAÇ KİRALAMA DAHA FAZLA TERCİH EDİLECEK'

        Yılın ilk dokuz aylık dönemine ilişkin sektör sonuçlarını değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "Operasyonel kiralama sektörünün filosundaki araç sayısı 2022 yılı sonuna göre yüzde 2.8’lik büyüme kaydederek 252 bine ulaştı. Yavaşlayan ekonomik aktivite, tedarik zincirinde yaşanan bozulma, küresel enflasyon baskısı, artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılara rağmen bu büyümenin gerçekleşmesi olumlu bir gelişme ve operasyonel araç kiralamanın önümüzdeki dönemde daha fazla tercih unsuru olacağını işaret ediyor" dedi.

        Operasyonel araç kiralama sektörünün yılın son çeyreğinde de büyüyerek 2023 yılını 2022 yılına göre yaklaşık yüzde 5’lik büyüme ve 257 bin adetlik araç filosu büyüklüğü ile kapatacağını söyleyen Ekici, "2024 yılında ise sektörün gelişimini ekonomik aktivitenin seyri, finansmana erişim, maliyetler ve araç tedarikinde yaşanacak gelişmeler belirleyecek" şeklinde konuştu.

        Sektörde Avrupa’dakine benzer çevreci akımların oluşmaya başladığına da işaret eden Ekici, "Filolarda küresel akımlara paralel olarak çevre dostu araçlara artık çok daha fazla yer veriliyor" dedi.

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