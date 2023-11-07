Kırgın Çiçekler'in Songül'üydü! Gökçe Akyıldız ve kardeşi ikiz zannedildi!
Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteri ile tanınan oyuncu Gökçe Akyıldız, kardeşiyle olan benzerliğiyle gündem oldu. İkiliyi görenler ikiz zannetti.
2015-2018 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterine hayat veren oyuncu Gökçe Akyıldız, kardeşiyle olan benzerliğiyle gündem oldu. İkiliyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Daha önce bir evlilik yapan ve Ömer Aslan adında bir oğlu olan Gökçe Akyıldız'ın kız kardeşi Gözde Akyıldız geçtiğimiz gün nikah masasına oturdu.
2017'de Mustafa Özyurt ile hayatını birleştiren Gökçe Akyıldız 2018 yılında oğlu Ömer Aslan'ı kucağına almıştı. 2020 yılında Mustafa Özyurt'tan boşanan Akyıldız, son olarak kardeşiyle olan benzerliğiyle gündem oldu.
31 yaşındaki başarılı oyuncu kız kardeşiyle birlikte fotoğrafını paylaşınca sosyal medya kullanıcılarından: "İkiz sandım","İkiz gibiler","Birbirlerine çok benziyorlar" gibi yorumlar geldi.
İşte Gökçe Akyıldız ve kardeşi Gözde Akyıldız...