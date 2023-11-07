Kırgın Çiçekler'in Songül'üydü! Gökçe Akyıldız ve kardeşi ikiz zannedildi!

2015-2018 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterine hayat veren oyuncu Gökçe Akyıldız, kardeşiyle olan benzerliğiyle gündem oldu. İkiliyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Daha önce bir evlilik yapan ve Ömer Aslan adında bir oğlu olan Gökçe Akyıldız'ın kız kardeşi Gözde Akyıldız geçtiğimiz gün nikah masasına oturdu.