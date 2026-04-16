Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Kırşehir'de silahlı kavga: 1 ölü

        Kırşehir’de silahlı kavga: 1 ölü

        Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde çıkan silahlı kavgada A.E.B.'nin tüfekle vurduğu Yusuf Avşar hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartışma kanlı bitti: 1 ölü

        Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde çıkan silahlı kavgada A.E.B.’nin tüfekle vurduğu Yusuf Avşar hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

        AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇARAK GÖĞSÜNDEN YARALADI

        Olay, dün öğle saatlerinde Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacı Hasanlı köyü Hüseyinli mezrasında meydana geldi. Ankara’dan gelen A.E.B. ve H.E., Yusuf Avşar'ın evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında A.E.B., yanında bulunan av tüfeğiyle ateş ederek Yusuf Avşar'ı göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Yusuf Avşar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yerköy İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Avşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        A.E.B. ve H.E. jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alınırken, olayda kullanılan av tüfeği ise Çiçekdağı-Akçakent yolu üzerinde bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #KIRŞEHİR
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
