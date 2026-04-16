Kırşehir’de silahlı kavga: 1 ölü

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde çıkan silahlı kavgada A.E.B.’nin tüfekle vurduğu Yusuf Avşar hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇARAK GÖĞSÜNDEN YARALADI

Olay, dün öğle saatlerinde Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacı Hasanlı köyü Hüseyinli mezrasında meydana geldi. Ankara’dan gelen A.E.B. ve H.E., Yusuf Avşar'ın evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında A.E.B., yanında bulunan av tüfeğiyle ateş ederek Yusuf Avşar'ı göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Yusuf Avşar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yerköy İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Avşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

A.E.B. ve H.E. jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alınırken, olayda kullanılan av tüfeği ise Çiçekdağı-Akçakent yolu üzerinde bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.