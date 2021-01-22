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Haberlerİş-YaşamKısa çalışma ödeneği son tarihi | İşsizlik ödeneği uzatıldı mı?
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Kısa çalışma ödeneği son tarih | İşsizlik maaşı ve nakdi ücret desteği ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği son tarihi merak edilip araştırılıyor. Öte yandan asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik ödemeleri de zamlandı. Peki, kısa çalışma ödeneği sürecinde nakdi ücret desteği ne kadar? İşsizlik maaşı ne kadar? İşte, merak edilen detaylar...

Kısa çalışma ödeneği son tarihi | İşsizlik ödeneği uzatıldı mı?

Nakdi ücret desteği ne kadar oldu? İşsizlik maaş zammı ne kadar? Bilindiği üzere pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uzatılmıştır. Peki, nakdi ücret desteği 2021 asgari ücret zammı sonrasında ne kadar oldu? İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI

Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart'a kadar uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN KADAR UZATILDI?

İşten çıkarma yasağı 17 Mart'a kadar uzatılırken kısa çalışma ödeneği yani nakdi ücret desteği ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte 28 Şubat'a kadar uzatıldı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Nakdi ücret desteği 1.177 liradan 1.431 liraya yükseldi. Yani nakdi ücret desteği 1. 431 liradır.

2021 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL maaş alırken, 2021 yılında alınacak olan maaş miktarı 1420 TL olacak. Diğer maaş türlerine göre işsizlik maaş tutarları şu şekilde olacak;

İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi.

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışana verilen 1168.27 lira maaş 1420.14 liraya
Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışana verilen1389.37 lira maaş 1688.91 liraya
Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışana verilen 2336.53 lira maaş 2840.28 liraya çıktı.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YAPILAN KESİNTİLER

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU VE ÖDEMESİ

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

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